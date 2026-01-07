Lo que necesitas saber: La iniciativa busca crear el artículo 74 Bis de la Ley Federal del Trabajo y la idea es simple: la fecha en que tú naciste, podrías decidir si pasarlo chambeando (con pago doble) o solo tomarte el día y recibir tu salario normal.

Una nueva propuesta ha lanzado el diputado Armando Corona y esta vez no se trata sobre los stickers y memes; sino de algo que seguramente más de uno ha pensado: día de descanso obligatorio por tu cumpleaños.

Foto: Pexels

Proponen nuevo día de descanso obligatorio: el de tu cumpleaños

Resulta que el mismo diputado conocido por su iniciativa para prohibir stickers y memes en WhatsApp presentó otra propuesta. Esta vez, cansado de tanto trabajar, el legislador propuso un nuevo día de descanso obligatorio… y no se le ocurrió mejor motivo para faltar al trabajo que por los cumpleaños.

La iniciativa busca crear el artículo 74 Bis de la Ley Federal del Trabajo y la idea es simple: la fecha en que tú naciste, podrías decidir si pasarlo chambeando (con pago doble) o solo tomarte el día y recibir tu salario normal.

Aunque claro, habría algunas excepciones, y es que se propone que solo aplique para quienes tengan al menos 6 meses de antigüedad, además de que la decisión se debería avisar al patrón con 15 días hábiles de anticipación. ¿Y si el empleador se niega? Recibiría una infracción sancionable.

Tiene un nombre: El ‘Efecto de Cumpleaños’. Foto: Pexels

¿Por qué surge esta propuestas?

Según el diputado, esta propuesta de día de descanso es debido a que México es de los países donde más horas se trabaja al año y donde menos se descansa. ¿Alguien quiere pensar en los diputados?

En fin, habrá que ver en qué resulta todo esto y si no se estanca por años como le pasó a la iniciativa de 40 horas. La cual, por cierto, se aplicará, pero hasta el 2030…