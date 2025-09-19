Lo que necesitas saber: De ser aprobada, se tendrán que cumplir algunos puntos para poder donar los días de descanso. Acá les contamos todo lo que deben saber sobre esta nueva iniciativa.

¿Cuantos no hemos bromeado con regalar o recibir días de vacaciones de algún compañero de trabajo?… pues los diputados se lo tomaron enserio, tanto que ya que van a proponer reformar la Ley Federal del Trabajo para que esto sea una realidad.

Foto: Elizabeth Ruiz-Cuartoscuro.

¿En qué consisten las “vacaciones solidarias”?

Y no, no es broma. Por muy loco que suene, se presentó una iniciativa para reformar la ley y así implementar las “vacaciones solidarias”, que no es otra cosa más que tener la oportunidad de decidir donar o recibir días de descanso de algún compañero de trabajo.

La iniciativa a cargo de la diputada morenista Estela Carina Piceno Navarro, buscaría agregar al artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo (que nos habla sobre las vacaciones) el 81 BIS.

“Quedan varias deudas sociales por atender para con los trabajadores de nuestro país, una de ellas es precisamente esta; la posibilidad de decidir libre y autónomamente si ayudan a algún compañero, donando días de descanso a otros trabajadores que así lo necesiten“, se lee en la propuesta.

Foto: Elizabeth Ruiz-Cuartoscuro.

¿Cómo funcionarían estas “donaciones”?

Aunque eso sí, se tendrían que cumplir algunos puntos para poder donar tus días de descanso con la banda. Acá te los dejamos:

Que el trabajador que requiera la donación de días de vacaciones, lo solicite ante el patrón.

Que el trabajador presente ante el patrón, el comprobante de que se encuentra en alguno de los supuestos del segundo párrafo de este artículo, en donde se presuma que es necesaria la presencia del trabajador.

Una vez recibida la solicitud, el patrón publicará en un plazo máximo de 18 horas, en algún medio de comunicación interna que resulte propicio y accesible para todos los trabajadores.

Los trabajadores que así lo deseen, deberán informar por escrito al patrón, su deseo de donar los días de vacaciones que desee.

Solo se podrán donar los días que excedan a los doce días laborales, cada año.

Eso sí, esto apenas está comenzando y no se ha revelado cuándo será presentada la iniciativa para su discusión (como pasará con la propuesta de quitarle el IVA a los condones). En fin, ¿Qué les parece esta iniciativa?

