¡Se armó feo en la alcaldía Cuauhtémoc! Sandra Cuevas tomó la decisión de retirar al sonidero que organizaba bailes al aire libre en el Kiosco Morisco en la Alameda de Santa María la Ribera. ¿La razón? Ella misma lo explicó en medio de una protesta frente a su casa.

¿Qué está pasando entre Sandra Cuevas y el sonidero que arma el baile en el Kiosco Morisco?

Pasa y resulta que desde hace algunos meses comenzó una batalla entre los organizadores de los bailes y la alcadesa de la Cuauhtémoc. Sandra Cuevas dice que los vecinos se quejan por el alto volumen de la música cada domingo, razón por la que les habría pedido bajarle tantito a su evento.

Sandra Cuevas prohíbe el baile en el Kiosco Morisco/Cuartoscuro

Pero esto no ocurrió. Los bailes y la musica continuaron. El responsable del Sonido Sincelejo se quejó de que les cortaban la luz y cosas por el estilo para no instalarse. Sandra Cuevas dice que no, que nomás les pidieron una y otra y otra y otra vez que le bajaran a la música (durante 4 meses, según ella).

Fue entonces cuando se tomó la decisión de prohibir la instalación del sonidero. Eso llevó a que se convocara a una protesta frente a la casa de la alcadesa este domingo 19 de febrero (tiene un departamento bien cerquita del Kiosco Morisco). El anuncio invitaba a ‘defender el espacio público’ desde las 10 de la mañana.

“Busca prohibir la tradición de bailar que se lleva a cabo desde hace 12 años en el Kiosco Morisco” Señala la convocatoria

Sandra Cuevas prohíbe el baile en el Kiosco Morisco/Especial

Personal de la alcaldía retiró a la gente que acudió a la protesta

Sandra Cuevas responsabilizó a Claudia Sheinbaum de organizar todo esto con el fin de desestabilizar su gestión en la alcaldía (no es la primera vez que se va contra la Jefa de Gobierno). Tal cual la responsabilizó de cualquier daño verbal o físico contra ella, su familia o sus colaboradores.

Responsabilizo a la Jefa de Gob. de cualquier agresión física o verbal a mi persona, familia o colaboradores por la manifestación convocada a través de su grupo de sonideros mañana afuera de mi casa. ¡@Claudiashein, respeta la paz y seguridad de los vecinos de Sta. Ma. la Ribera! pic.twitter.com/SwAJhI7BnH February 19, 2023

La manifestación se realizó y en redes sociales no tardaron en salir videos de un enfrentmiento: entre la gente que bailaba frente a la casa de Sandra Cuevas a manera de protesta y personal de la alcaldía Cuauhtémoc.

Sandra Cuevas dice, es mi calle, es mi parque, es mi kiosko, es mi Alcaldía y es mi plaza:



Desalojan con violencia a adultos mayores en Santa María la Ribera. 10 años se reúnen fomentando el baile y la cultura. Ahora son golpeados por la alcaldesa.

RT?

pic.twitter.com/CewVn10Q2D — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) February 19, 2023

Enfrentamiento al exterior de la casa de @SandraCuevas_. Personal de la alcaldía se llevo parte del sonido que estaba por instalar el grupo de baile. Hubo golpes. pic.twitter.com/FfBGwTFSJX — Pablo Ramos García (@doncaiman) February 19, 2023

#Video | Mientras se realizaba una protesta pacífica frente al domicilio de Sandra Cuevas, personal de la alcaldía Cuauhtémoc llegó a impedirla. | Crédito: @MiguelDimayuga pic.twitter.com/tvfSZJOCiF February 19, 2023

Sandra Cuevas justifica su decisión de impedir el baile en el Kiosco Morisco

Naturalmente los medios de comunicación documentaron lo que pasaba y fueron con la alcaldesa en busca de una explicación. Ella fue muy tajante y dijo nuevamente que intentó dialogar con los organizadores del baile, pero no accedieron a las opciones que les dio.

“No se puede privilegiar el derecho de unos y violentar el de miles de personas. Mi deber es hacer lo correcto y lo correcto es garantizar los derechos humanos, en este caso la paz y la tranquilidad de quienes habitan alrededor de Kiosco Morisco“. Declaró en palabras retomadas por Animal Político

Sandra Cuevas prohíbe el baile en el Kiosco Morisco/Cuartoscuro

Sandra Cuevas asegura que no les prohíben instalarse, nomás quieren que los organizadores del baile se trasladen hacia el Deportivo Cuauhtémoc o la Casa de la Cultura que está a unos metros de la Alameda de Santa María la Ribera.

?La alcaldesa @SandraCuevas_ explica las razones del porque busca retirar a los vecinos que bailan en el Kiosko Morisco en la Santa María La Ribera.



?: @ShareniiGuzman pic.twitter.com/9Jsjrhc0wi — Animal Político (@Pajaropolitico) February 19, 2023

“La decisión está tomada, el ruido se acabó”

Pero Joel García, responsable del Sonido Sincelejo, contó en entrevista con Corriente Alterna que de hecho tocaban antes en la Casa de Cultura y les pidieron irse porque el lugar no se da abasto con la cantidad de gente que llega a bailar. Sobre el Deportivo dice que es un sitio apartado, un lugar donde buscan esconderlos.

Sandra Cuevas prohíbe el baile en el Kiosco Morisco/Cuartoscuro

Pese a lo anterior, Sandra Cuevas dejó clara su postura a través de sus redes sociales. Dice que la decisión está tomada y no cambiará. “El ruido se acabó”. Mantiene su acusación de que los grupos que protestan están respaldados por Claudia Sheinbaum, pero que aún así no la harán retroceder.

“No están permitidos los sonideros en la Alameda Santa María la Ribera, es una decisión tomada, derivada de muchas denuncias vecinales; no podemos privilegiar a 20 personas y violentar los derechos humanos de miles que son afectados por el ruido”.

Una minoría respaldada y enviada por @Claudiashein, se manifestó ilegalmente afuera de mi casa porque no se les deja instalar su estruendoso sonido que afecta a vecinos de la Alameda Sta. Ma. la Ribera, a pesar de contar con espacios apropiados.



Decisión tomada, no más ruido. pic.twitter.com/HLLlCbFTCr — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 19, 2023