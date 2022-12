¿Qué creen? Si van a Puebla en este diciembre de 2022, antes tendrán que tramitar un pase turístico para que no les caiga la voladora, pues el gobierno de Miguel Barbosa planea restringir la circulación a los vehículos con placas foráneas o bueno, matriculados en otros estados —y que no cuenten con el holograma de verificación reconocido por el estado.

Así mero lo ordena el Programa de Modalidades a la Circulación, con base en la calidad del aire, certificados y hologramas de verificación vehicular que porten los vehículos que transiten en la zona metropolitana del Valle de Puebla, Puebla… ok, ok tomamos un respiro.

Foto: Joaquín Sanluis-Cuartoscuro.

Y le seguimos: este acuerdo fue publicado en el Periódico de Oficial de Puebla y antes de que los chilangos se preocupen más, vale decir que los vehículos cuyos estados formen parte de la CAMe (Comisión Ambiental de la Megalópolis) exentarán de esta medida —tomando en cuenta que tienen en orden su verificación.

¿Qué onda con la restricción a vehículos con placas foráneas en Puebla?

“Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o entidades federativas distintas al Estado de Puebla que no porten el holograma de verificación o que porten algún holograma no reconocido por el estado no podrán circular ningún día de la semana”.

Aquí la orden del gobierno poblano que, va de nuevo, da chance de que aquellos vehículos cuyos estados forman parte de la CAMe circulen sin bronca. ¿Cuáles son esas entidades?

Foto: Francisco Guasco-Cuartoscuro.

CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, además de Puebla, integran la Comisión Ambiental.

Para los demás autos, camiones o combis foráneas tienen de dos sopas: que verifiquen en Puebla (mediante la testificación vehicular) o tramitar un pase turístico gratuito.

Otras excepciones

Los vehículos de fuentes de energía no contaminantes, como los eléctricos, híbridos o energía solar podrán saltarse lo del pase turístico —tan sólo es necesario que tengan el holograma ‘Exento’.

Foto: Francisco Guasco-Cuartoscuro.

Las motos también se salvan, así como los vehículos que den servicio de emergencias, médico, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil o servicios urbanos.

El Pase Turístico

Pues este documento da chance que los coches foráneos no tengan bronca para circular en Puebla.

El pase turístico tiene una vigencia por semestre de 14 días, 4 veces por semestre con una vigencia de 3 días o dos veces por semestre con una vigencia de 5 días (en plazos no consecutivos). Se trata de un documento gratuito y que será expedido por la SMADSOT (Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial).

Foto: @AmbienteGobPue

Ojo, aún con el pase si hay anuncios de contingencia o cosas extraordinarias desde la CAMe, los vehículos tendrán que seguir las indicaciones.

Foto: smadsot.puebla.gob.mx

(Además de que esta secretaría será la encargada de tramitar el holograma de testificación vehicular para los foráneos que quieran circular en Puebla por más tiempo y el Pase Turístico no sea la opción).

Foto: @AmbienteGobPue

Por ACÁ les dejamos el enlace al acuerdo (está en la página 8), publicado el 28 de noviembre y que entró en vigor a partir de este 1° de diciembre de 2022—como una medida ambiental, pero también para que la gente de Puebla verifique en el estado. Y por AQUÍ les dejamos el enlace para tramitar el Pase Turístico.