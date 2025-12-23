Lo que necesitas saber: Raúl Rocha Cantú es señalado de delincuencia organizada con fines de narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

El caso del copropietario de Miss Universo vuelve a encenderse, ya que, según reportes, el empresario Raúl Rocha Cantú perdió la medida cautelar que le permitía comparecer por videollamada ate las autoridades. Debe ahora comparecer en persona ante la FGR.

Raúl Rocha, copropietario Miss Universo / Foto: facebook.com/MissUniverse

Con amparo también quería conservar “criterio de oportunidad”

Con el amparo que le fue revocado, el copropietario de Miss Universo también pretendía conservar el criterio de oportunidad que lo hacía testigo colaborador de la FIscalía General de la República (FGR) y evitaba su detención.

Hasta el momento la FGR no ha confirmado esta información. Hace unos días, cuando se liberó la nuevo orden de aprehensión en contra de Rocha Cantú, se limitó a publicar un comunicado en el que avisó que cuando haya información susceptible de ser difundida, será del conocimiento de la opinión pública… por respeto al “marco jurídico y al debido proceso”.

Raúl Rocha, copropietario Miss Universo / Foto: facebook.com/MissUniverse

Cambió de fiscal general habría modificado situación de Rocha Cantú

De acuerdo con los reportes, Rocha Cantú se benefició del “criterio de oportunidad” ofrecido cuando la Fiscalía General de la República (FGR) todavía era dirigida por Alejandro Gertz Manero… éste habría sido de los últimos documentos firmados por el exfiscal.

Ahora, con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, se la peló el empresario copropietario del certamen Miss Universo: se acabó eso de ser “testigo colaborador” y un juez ya ordenó su detención, por lo que en este momento se considera prófugo de la justicia.

Ernestina Godoy / Foto: @ErnestinaGodoy_

¿De qué acusan a Raúl Rocha Cantú?

Raúl Rocha Cantú es acusado de delincuencia organizada con fines de narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. Así lo dio a conocer la FGR el pasado 26 de noviembre por medio de un comunicado en el que se indicó que, si bien se tenían órdenes de aprehensión en contra de 13 personas (incluyendo al empresario), la situación de éste era diferente…

De acuerdo con Animal Político, la nueva orden en su contra fue liberada el pasado 15 de diciembre… nomás será cuestión de que sea cumplida: ya hasta le tienen preparado su lugarcito en el penal del Altiplano, que es donde irá a parar, una vez que se concrete su captura.