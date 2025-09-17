Lo que necesitas saber: El huachicol fiscal es como se conoce a la red conformada por empresarios y funcionarios de la Marina que ayudaron al contrabando ilegal de combustible. Una acción que costó millones de pesos.

Raymundo Morales, actual titular de la Marina, dio un discurso en el marco de las celebraciones del 16 de septiembre… y él no aplicó el “nada que celebrar”, pero sí la inesperada aceptación del polémico huachicol fiscal en el que se han visto involucrados varios miembros de la honorable institución.

En diferentes acciones la SEMAR encabezó acciones en contra del robo de combustible en el sureste del país.

“El mal tuvo un fin determinante”, asegura secretario de Marina

“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido absolutamente imperdonable callarlo”, señaló Raymundo Morales, admitiendo desde lo más alto de su puesto que funcionarios de la Marina incurrieron en actos de corrupción… apoyando en una red de tráfico de combustible que afectó en millones de pesos a PEMEX.

“Pusimos ante la ley, ante la consciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución”, aseguró el titular de la Marina. “Así, el mal tuvo un fin determinante: En la Marina no encontró lugar ni abrigo”, agregó… ¿será?

¿Qué es el huachicol fiscal?

El discurso de Raymundo Morales se da a unas semanas de que 14 personas fueron detenidas y procesadas por el llamado “huachicol fiscal”: una red de distribución de combustible robado, conformada por funcionarios, empresarios y miembros de la Marina.

Y no cualquier funcionario de la Marina: entre los detenidos por el huachicol fiscal se encontró el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

De acuerdo con Animal Político, la Secretaría de Defensa Nacional entregó 11 millones de pesos a una empresa ligada al Cartel de Jalisco Nueva Generación… la entrega del dinero se dio sin ninguna justificación.

Según el portal de investigación periodística, desde 2022 la Marina había reportado la irregularidad de esa entrega de dinero. Esto, dentro de su Centro para el Seguimiento de Obras Prioritarias para el Gobierno de la República… y como parte del chequeo de las obras relacionadas con el aeropuerto Felipe Ángeles.