A estas alturas del partido probablemente se enteraron del escándalo de Ejército Espía. Seguramente, también se habrán enterado que se ha intentado convertir en un clásico enredo de politiquería —ya saben: de unos contra otros; o de declaraciones voladoras del presidente en la Mañanera.

Sin embargo, este no es un caso cualquiera y no lo debemos ignorar. No son enchiladas.

AMLO con SEDENA, involucrados en el escándalo de Ejército Espía // Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

La investigación de Ejército Espía reveló que los militares en México usan el software Pegasus de manera ilegal. También, se comprobó la existencia de una agencia secreta de la SEDENA y que, además, los de verde olivo han intentado esconder su participación.

Si escuchaste del caso pero no le habías seguido la pista, si creías que solo era una polémica más o si de plano no le habías puesto mucha atención, acá te damos 8 razones por las que no debemos ignorar el escándalo de Ejército Espía.

Ejército Espía empieza porque SEDENA mató a personas inocentes

Así de preocupante. Este es el contexto por el que inicia el escándalo de Ejército Espía y por la que los especialistas comenzaron la investigación.

En julio de 2020 la SEDENA dijo que había tenido un enfrentamiento con el crimen organizado en Nuevo Laredo que había dejado a 12 personas muertas. Sin embargo, unas semanas después —ya en agosto— se filtró un video en el que se puede ver cómo ejecutaron a una persona que estaba atada. “¡Mátalo, mátalo a la verga”, decían en la grabación.

Captura de pantalla del enfrentamiento de la SEDENA en Nuevo Laredo // Foto: El Universal.

Cuando se desató el escándalo, los militares tuvieron que admitir que 3 de las personas que mataron eran inocentes. Eran civiles secuestrados. La camioneta a la que SEDENA le disparó tenía más de 240 impactos de bala.

Ante esa situación terrible, un defensor de Derechos Humanos en Tamaulipas empezó a acompañar el caso y fue justo su teléfono el que desató el escándalo de Ejército Espía.

El teléfono de Raymundo Ramos en Ejército Espía

Raymundo Ramos es un activista de Tamaulipas y es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Ramos es uno de los personajes en el centro del escándalo de Ejército Espía porque su teléfono fue infectado por Pegasus.

¿Lo más rudo de todo? Sucedió en agosto, cuando se compartía con la prensa el video de los militares ejecutando a los civiles.

La investigación de Ejército Espía —realizada por un chorro de especialistas y periodistas en la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso— encontró las pruebas de que su iPhone había sido infectado justo cuando le mandaba a los medios las pruebas del actuar violento del Ejército.

Hay pruebas del espionaje de SEDENA

Acá es donde la cosa se va poniendo más preocupante y es que la investigación de Ejército Espía pudo encontrar las pruebas de que la SEDENA sí estaba espiando a Raymundo Ramos.

Durante el hackeo de Guacamaya apareció un documento que los va a dejar pálidos. Es un reporte elaborado por la SEDENA en la que dan santo y seña de las comunicaciones de Raymundo Ramos con la prensa. En esta cuartilla se puede notar que el Ejército Espía sabe a quiénes, cuándo y cómo envió los materiales que desenmascaran el asesinato de civiles en Nuevo Laredo. Aquí está:

Documento de la SEDENA en Ejército Espía // Documento: R3D

Como verán, para acabarla de amolar, la conclusión de los militares es que —sin evidencia alguna— el activista forma parte del Cártel del Noreste.

Ejército Espía intentó esconder sus pasos

Asómense a la recomendación del documento que encontraron los investigadores. Van a poder ver que los militares piden que ese “producto de inteligencia” se mantenga escondido. Específicamente, piden compartirlo de manera confidencial pero no usarlo en ninguna carpeta de investigación.

Animal Político reveló que la SEDENA no tiene facultad para intervenir comunicaciones sin orden judicial y que el hecho de que decidieran ocultarlo de las carpetas significaría un delito.

“Estas irregularidades muestran que el objetivo del espionaje a Raymundo Ramos y los periodistas con los que se comunicaba fue interferir ilegalmente en las investigaciones acerca de los abusos militares de Nuevo Laredo del 3 de julio de 2020”, señala la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Destapó una agencia militar secreta en México

¿Ya ven por qué decimos que no debemos ignorar el escándalo de Ejército Espía? Este detalle sería suficiente para que mereciera atención nacional y es que la investigación logró encontrar que existe una agencia militar secreta en México.

En el documento del espionaje a Raymundo Ramos verán —en la parte de arriba— las siglas CMI que significan Centro Militar de Inteligencia.

Documento de la SEDENA en Ejército Espía que confirma la creación de la agencia secreta // Documento: R3D

Ese CMI es un área prácticamente desconocida que opera por fuera del escrutinio público e incluso Animal Político encontró que ni siquiera está en la estructura presentada en los reglamentos internos de SEDENA.

Según otro documento encontrado en los archivos de Guacamaya, su Misión es literalmente obtener información sensible sobre los temas de interés de los Altos Mandos. Además, admiten que usan medios cerrados.

Están haciendo algo ilegal y SEDENA lo sabe

Sigue la mata dando. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) encontró otro documento interno del CMI en el que analizan las Amenazas que existen para su operación. En donde admiten que no quieren que nos enteremos de lo que están haciendo.

“Que se evidencien ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro”, admiten como una de sus principales amenazas.

Documento de la SEDENA en la investigación Ejército Espía // Foto: R3D

Y eso no es lo más preocupante. Durante la investigación de Ejército Espía, la R3D explica que la SEDENA no puede intervenir ninguna comunicación a menos que tenga órdenes judiciales para hacerlo.

Sin embargo, la SEDENA y el Poder Judicial dicen —en solicitudes de transparencia— que no han otorgado ninguna orden judicial desde 2019. Eso quiere decir que todos los documentos que hemos visto son pruebas de que se está espiando de manera ilegal y lo saben.

El General Sandoval está enterado del espionaje

Esta parte de la investigación de Ejército Espía está tremenda. Los metadatos del reporte del espionaje al teléfono de Raymundo Ramos —el documento que les pusimos arriba— revelan que fue elaborado por una persona con las iniciales HMR el 2 de septiembre de 2020 a las 6:55 de la tarde.

La investigación de Nayeli Roldán para Animal Político destapa que HMR se trata de Homero Mendoza Ruiz, entonces jefe del Estado Mayor.

¿Lo más cañón de todo? Gracias a otros documentos que pudieron obtener saben que HMR se reunió el 2 de septiembre a las 8 de la noche —una hora después de elaborar el reporte— con Luis Cresencio Sandoval, el titular de la SEDENA.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, involucrado en el caso de Ejército Espía // Foto: Presidencia.

En los documentos de la agenda del General, que se filtraron gracias a los hackers, aparece que el asunto de esa junta privada es: “Nuevo Laredo, Tamaulipas”.

Animal Político encontró que a las 8:47 de la noche, después de la junta, ese documento con las pruebas del Ejército Espía fue compartido entre las cuentas de Inteligencia en el Estado Mayor.

AMLO minimizó el escándalo y no deja que respondan sobre Ejército Espía

Fiel a su costumbre, a pesar de las pruebas, AMLO negó el escándalo de Ejército Espía. “No es cierto que se espié a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores. No es cierto”, dijo en La Mañanera, su ejercicio de rendición de cuentas —no se rían.

Agregó que era un intento por atacarlo o desprestigiar a su gobierno. Aseguró que entregarían un reporte de las investigaciones de inteligencia del Ejército.

Sin embargo, les tenemos malas noticias. Como comentó Animal Político han pasado 5 días desde su promesa y es fecha de que no han entregado ningún reporte sobre las pruebas que existen de Ejército Espía.

AMLO con la SEDENA, involucrados en el caso Ejército Espía // Foto: Cuartoscuro

Si llegaron hasta acá, seguramente ya habrán notado lo preocupante que es este escándalo y las razones por las que no debemos ignorarlo. El poder de las Fuerzas Armadas y la impunidad con la que espían —a los activistas, después de un evento en el que mataron a personas— es un asunto bastante preocupante para las libertades en México.

Ejército Espía es una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso,