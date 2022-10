Fueron sólo unos pocos días, pero para muchos representó un verdadero problema. El cierre del callejón del beso en Guanajuato dio mucho de qué hablar, pero eso ya se terminó.

Oh sí, después de algunos días cerrado somo si fuera un establecimiento clandestino cualquiera, este sábado 8 de octubre fue reabierto ese mítico callejón de Guanajuato.

Foto: @ANavarroMX (Twitter)

Alcalde de Guanajuato “reinauguró” el callejón del beso

El alcalde Alejandro Navarro organizó un mini evento para “reinaugurar” el callejón del beso, presumiendo que fue remodelado mientras permaneció sin acceso al público.

“Se abre de nueva cuenta el callejón para el disfrute de toda la gente que viene a Guanajuato capital, miles de turistas y visitantes que vienen todos los días y que estaban privados de darse un beso para tener muchos años de buena suerte o en su defecto sino se daba el beso 7 añotes de mala suerte”, expresó el funcioanrio en el evento, según palabras retomadas por El Universal.

Foto: @ANavarroMX (Twitter)

La polémica por las “mejoras” que le hicieron en los días que estuvo cerrado

Cabe resaltar que la reapertura del callejón del beso no fue del agrado de todo mundo. No porque estén enojados con esa acción, sino porque fueron colacadas un par de luminarias nuevas y una banca pública. La queja es que, además de perforar el piso, no deja mucho espacio para caminar.

“Para eso no se estudia Navarro, no se estudia para hacer esas pendejadas, estás perjudicando a nosotros que vivimos aquí; mira nada más qué espacio nos dejas, estamos aventándonos para poder pasar. Esas son esas son estupideces”, dijo un hombre que presenció la repaertura.

Pero dice el alcalde que las novedades en el callejón del beso son temporales

Ante eso, el alcalde mencionó que las novedades en el callejón del beso son temporales. Destacó que lo importante es que se ya se reabrió y que no es legal cerrarlo tal como sucedió a media semana porque es vía pública.

“Es una mala decisión, tiene que apostarse por una conciliación entre ambas partes. Es vía pública, no se puede “cerrar por cerrar”, viola el Artículo 11 de la Constitución Mexicana. No podemos cerrar vialidades nada más porque queramos“