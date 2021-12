Que apliquen austeridad y recapaciten, piden Ebrard y Sheinbaum al INE por revocación de mandato

La decisión de posponer la consulta para la revocación de mandato no cayó nada pero nada bien en Morena. Tanto AMLO como Mario Delgado brincaron inmediatamente para criticar la decisión, pero no sólo fueron ellos, los presidenciables del partido (Ebrard y Sheinbaum) también le mandaron un recadito al instituto.

Lo que dijo Sheinbaum tras posponerse la revocación de mandato

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum reaccionaron a eso de que los consejeros del INE votaron para aplazar el proceso de la revocación de mandato. Recordemos que el instituto argumenta que no les alcanza el presupuesto para eso y por eso dicen que pues no se hace (por ahora).

Pues bien, Sheinbaum no cree que la falta de presupuesto sea suficiente motivo como para dejar a la población sin una nueva consulta popular (porque claro, todos andamos ansiosos por participar, ¿verdad?… ¿verdad? ¿hola?). Por eso les mandó decir que nomás tienen que aplicar la austeridad para poder realizar la revocación de mandato.

“Algunos consejeros del INE suspenden la revocación de mandato con el pretexto de que no hay recursos. Respetuosamente los invito a privilegiar el interés superior de proteger la democracia y la Constitución. Bastaría con implementar una política de austeridad republicana“, fue el mensaje de la jefa de Gobierno de la CDMX.

Y acá lo que dijo Ebrard

Por su parte, Ebrard dejó a un lado las invitaciones respetuosas y pidió a los consejeros del INE a que recapaciten su decisión. Y es que el secretario de Relaciones Exteriores ve eso de que dejen en la congeladora la revocación de mandato como una manera de evitar que se confirme que AMLO tiene mucha aprobación en el país.

“Posponer la revocación de mandato busca evitar que en esa consulta se confirme la alta aprobación del Presidente López Obrador. Prevalece un cálculo político. El discurso desde el INE de defender la democracia se desmorona. Ojalá recapaciten. A nadie conviene”.

Pues no cabe duda que tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum quieren que se lleva a cabo la consulta de revocación de mandato. Cualquier cizañoso diría que es porque en una de esas la población quiere que AMLO deje el cargo y alguno de ellos entraría al quite, pero ese no es mi caso, ellos nomás demuestran que están al cien con ya sabes quién… en todo.