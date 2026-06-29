Lo que necesitas saber: Su campaña estuvo marcada por un discurso enfocado en reducir el tamaño del Estado, disminuir impuestos y reforzar el combate contra el narcotráfico.

El 21 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Tras una contienda muy reñida, Abelardo de la Espriella resultó ganador.

Sin embargo, su triunfo no fue recibido con entusiasmo por todos y es que el nuevo presidente del país cafetero ha construido, a lo largo de los años, una trayectoria marcada por distintas polémicas.

Pero… ¿Cuáles son las controversias más fuertes que han rodeado a De la Espriella?

Su defensa de Álex Saab y otros clientes de alto perfil

Antes de adentrarse a la política, Abelardo comenzó su carrera como abogado y fue precisamente esa etapa una de las que más controversia generó, pues defendió a personajes de alto perfil.

Entre 2013 y 2019 fue asesor legal de Álex Saab, empresario señalado por Estados Unidos de participar en una red de lavado de dinero y de actuar como operador financiero del gobierno de Nicolás Maduro.

Además, también fue abogado de David Murcia Guzmán, fundador de DMG, empresa involucrada en uno de los mayores fraudes financieros registrados en Colombia.

Lejos de negar esa etapa de su carrera, De la Espriella ha defendido en distintas ocasiones que cualquier persona tiene derecho a una defensa jurídica y que representar legalmente a un cliente no implica compartir sus acciones.

Sus constantes demandas contra periodistas

Otra de las polémicas que más ha acompañado su carrera tiene que ver con sus enfrentamientos con la prensa, pues ha emprendido acciones legales contra periodistas y columnistas.

Y eso no quedó ahí. En enero de este año, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) criticó la denuncia que presentó contra la columnista Ana Bejarano tras una publicación relacionada con su antigua relación profesional con Álex Saab.

La organización señaló que el uso reiterado de este tipo de procesos judiciales podría convertirse en una forma de presión sobre la prensa.

Pero esta situación no es nueva. De acuerdo con datos de la Fiscalía colombiana, entre 2008 y 2019 De la Espriella presentó 109 denuncias por injuria y calumnia, muchas de las cuales fueron archivadas o no prosperaron.

La promesa de construir megacárceles

Durante su campaña presidencial, una de las propuestas que más dio de qué hablar fue su estrategia de seguridad.

De la Espriella prometió construir diez megacárceles para integrantes del crimen organizado y endurecer el combate contra grupos armados, una estrategia que él mismo ha comparado con parte del modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Asimismo, aseguró que fortalecería la presencia militar y pondría fin a las negociaciones con organizaciones criminales, un discurso que lo colocó como uno de los candidatos con la postura más dura en materia de seguridad.

Su cercanía con Donald Trump y Nayib Bukele

Otra de las razones por las que ha sido señalado es por su cercanía con líderes de derecha como Donald Trump, quien incluso lo felicitó públicamente tras su victoria y aseguró que espera trabajar en conjunto para fortalecer la relación entre ambos países.

Foto: Captura de pantalla

Y no solo eso. En repetidas ocasiones también ha expresado su admiración por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, al presentar varias de sus propuestas de seguridad como una referencia para Colombia.

Su campaña también estuvo marcada por un discurso enfocado en reducir el tamaño del Estado, disminuir impuestos y reforzar el combate contra el narcotráfico.

Estas son algunas de las polémicas que han acompañado la carrera de Abelardo de la Espriella y que hoy vuelven a colocarse sobre la mesa tras su llegada a la Presidencia de Colombia.

Ahora, con el cargo más importante del país en sus manos, todas esas posturas, propuestas y decisiones dejarán de formar parte únicamente del debate político para ponerse a prueba desde el gobierno.

Será con el paso de los meses cuando los colombianos puedan evaluar si las promesas que lo llevaron al poder se traducen en resultados o si las polémicas que marcaron su trayectoria continúan acompañando su administración.