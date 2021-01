¿Perdón? Regidora de Morena en Acapulco “presume” que ya recibió la vacuna contra COVID-19

Aunque el Gobierno Federal y el IMSS se desgastan diciendo que en este país nadie se va a brincar la fila para recibir la vacuna contra COVID-19, algunas personas no tienen problema en presumir que se vacunaron pese a no ser parte del personal médico que lucha en la primera línea contra el coronavirus.

Regidora de Acapulco “presume” que recibió la vacuna y luego elimina la publicación

Tal es el caso de Alva Patricia Batani Giles, regidora de Morena en Acapulco, quien publicó en redes sociales varias fotos donde se le ve recibiendo una vacuna, y ella misma explica con algo de humor que se trata de la vacuna contra COVID-19… de hecho, dice con entusiasmo que va por la segunda dosis dentro de 21 días.

Pero qué dijiste, la regidora no se dio cuenta de que a muchos les causó algo de ruido que haya recibido la vacuna sin pertenecer al personal médico… pues no. Batani Giles ya eliminó el post donde “presume” su vacunación y si vas a su cuenta de Facebook ya no encontrarás la publicación.

Pero antes de que pienses que ya no hay evidencia de sus acciones, recuerda que las capturas de pantalla son una bendición actualmente y gracias a éstas tenemos las pruebas de que la regidora sí presumió que ya recibió la vacuna y hasta dijo que ni siquiera le dolió el piquete.

“Finalmente ya, y vamos por la 2da dosis en 21 días. Gracias compañeras enfermeras del Hospital General de Quemado. Gracias mi estimada Lily, ni me dolió la vacunación jajajaja”, escribió la regidora en la publicación donde compartió tres fotografías del momento en que recibe la vacuna.

Pide Gatell denunciar este tipo de casos

Durante la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud de este sábado 16 de enero, Hugo López Gatell fue cuestionado sobre este tipo de casos (aunque no le mencionaron éste en particular) y dijo que todos debemos estar muy pendientes para presentar una denuncia cuando algo así suceda (osea, que no nomás nos andemos quejando y ayudemos de verdad).

Por ahora, ni la presidenta Municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, ni el propio Gobierno Municipal han salido a decir algo sobre la regidora (ni siquiera para dar algún argumento que valide que ya haya recibido la vacuna).