Renuncia fiscal de Durango por impunidad en caso de abuso de menor; un responsable sería hijo de exdiputado

“Llegamos a hablar con la fiscal y ella nos prometió que nos iba a ayudar, cosa que jamás pasó”, acusó Ivanna, una joven de 17 años que la semana pasada, tras el 8M, denunció públicamente la agresión sexual de la que objeto y cómo la encargada de la Fiscalía General de Durango, Ruth Medina, ayudó a que el caso se mantenga impune a casi un año de haber sido cometido.

“Siempre he afirmado que no soy un personaje político, yo he sido funcionaria pública, apasionada de la justicia, con un sentido especial de la honestidad”, señaló Ruth Medina en la conferencia de prensa en la que confirmó su renuncia al cargo y en la que el gobernador de Durango, José R. Aispuro, aseguró que el Estado se comprometía a mantener altos estándares de impartición de justicia… dando a entender que con Medina no se conseguía eso, así que por eso “bye, bye”.

“Lo que hoy con mucha franqueza les puedo decir es que puse al servicio de esta institución el mejor de mis esfuerzos”, aseguró la ahora exfiscal de Durango. “Lamento si en algún momento no pude transmitir con empatía y mayor sensibilidad la cercanía con los ciudadanos, pero les garantizo que detrás de ello no hubo dolo”.

El pasado 9 de marzo, Ivanna difundió un video en el que, además de señalar a sus agresores sexuales (uno de ellos, al parecer, hijo de un exdiputado del PAN). “Ustedes me drogaron, ustedes se aprovecharon de mí de la peor manera posible”, acusó la joven, para después señalar la mala atención que su denuncia recibió de parte de la Fiscalía del Estado de Durango.

“Nos dijeron que nosotros debíamos llevar las pruebas para seguir la investigación (…) fue como si nada hubiera pasado. Yo casi creo que puede ser por las influencias que puede haber dentro de fiscalía (…) tengo entendido que el papá de Jorge Rocha [uno de sus agresores] es un tipo de exdiputado del PAN”.

“Me drogaron y me violaron, denuncié en Fiscalía y nada pasó… pero ya no quiero callarme más”: Ivanna, 17 años. https://t.co/6nsGfKIoGT — Iván Soto (@ivansottoh) March 10, 2022

En su denuncia pública, Ivanna sospecha que las influencias de uno de sus agresores es determinante para que el caso siga impune, sobre todo porque ella tuvo acceso directo a la fiscal Ruth Medina y, ni aún así, la investigación se movió. “Mi caso se quedó en el aire y nadie lo tomó, nadie se hizo cargo de eso, es por esto que estoy haciendo este video, estoy harta”.

Al presentar su denuncia, Ruth Medina pidió evitar los linchamientos o perturbar la paz social. La gobernabilidad del estado de Durango está garantizada “y no seré un obstáculo para ello”, aseguró la exfiscal.

El cargo de fiscal general del Estado quedará en manos de Daniel Rocha Romo. “Durango es uno de los estados más seguros del país: trabajaremos más en el fortalecimiento de protocolos para la protección de víctimas”, aseguró Aispuro en sus redes sociales.