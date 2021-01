Retiran 150 casas de campaña “vacías” de opositores a AMLO en el Zócalo

Mientras la mayoría de los chilangos estábamos por irnos a dormir o ya haciendo la meme, el Zócalo capitalino fue sede de un nuevo capítulo protagonizado por los opositores al presidente AMLO y las autoridades de la CDMX.

Resulta que la Secretaría de Gobernación (Secgob) de la capital señaló mediante una tarjeta informativa, que la noche de este viernes desalojaron 150 casas de campaña del denominado “Campamento México” en el Zócalo, y aseguran que estaban vacías. Sin embargo, hay versiones que contradicen lo dicho por las autoridades.

La versión de las autoridades capitalinas

La Secgob dio a conocer que se procedió a retirar las casas de campaña por eso de la pandemia y prácticamente señaló que no fue necesario desalojar a ninguna persona porque, dicen, no había nadie merodeando por ahí. Además, aseguró que todo se hizo en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que dieran fe de que no habría abusos.

“La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informa que este viernes 29 de enero se llevó a cabo una actividad de retiro de 150 casas de campaña vacías, instaladas en el Zócalo capitalino por parte de integrantes del Campamento México, con el propósito de garantizar medidas sanitarias y prevenir contagios por Coronavirus (Covid-19), así como evitar la estancia de personas en situación de calle o posibles conflictos dentro del campamento”, señalaron.

Ahhh pero eso sí, indicaron que algunos integrantes del campamento se pusieron agresivos y comenzaron a atacar al personal enviado para retirar las casas de campaña supuestamente vacías (incluido el personal de limpieza de la CDMX) con gas lacrimógeno y palos. “No obstante, el personal del Gobierno capitalino no cayó en provocaciones y no hubo necesidad de la intervención de los elementos de la SSC”, indica el comunicado de las autoridades.

¿Y qué dicen los manifestantes que estaban en el Zócalo?

Pero como dijimos antes, existe otra versión. A través de Twitter, principalmente, algunos usuarios ya comenzaron a denunciar que (en realidad, dicen) el desalojo se hizo de madrugada, con lujo de violencia, y que sí quedaron personas heridas tras el retiro de las casas de campaña en el Zócalo.

Que clase de operativo se hace a las 00:30 hrs?

Hay gente lastimada!! pic.twitter.com/0xdfGiFPIJ — Hatsumi Nonaka 🇯🇵⛸🇲🇽 (@HatsumiNonaka) January 30, 2021

Hace unas horas en el zócalo de CDMX…#CampamentoMéxico pic.twitter.com/9k2UMkrBzO — Bego GM (@BegoGM6) January 30, 2021

Integrantes del Campamento México dijeron en entrevista para medios como Telediario, que las autoridades llegaron a quitar las casas de campaña con violencia, golpeando a los manifestantes e incluso llevándose pertenencias de quienes las ocupaban (menores de edad incluidos). Además, señalaron que el gas lacrimógeno y las agresiones con palos, fueron por parte del personal que hizo el desalojo y no de ellos.

👥 Más testimonios han surgido por parte de integrantes del Campamento México, quienes denuncian agresiones por parte de trabajadores de la #CDMX al momento de retirar casas de campaña del Zócalo. ➡ @luis_alfaros#TelediarioEnEl6 con @Deb_Estrella, @mkarcz y @rodrigoricom2 pic.twitter.com/Cjvw2KSDcB — @telediario (@telediario) January 30, 2021

Tal como las versiones sobre lo sucedido en el Zócalo, las opiniones en redes están completamente divididas. Por un lado están quienes agradecen que el Zócalo quedara libre de las manifestaciones opositoras al gobierno de AMLO, y por otro quienes ven en lo que pasó un acto de represión por parte de la 4T.

excelente ya era hora , ¡felicidades! tenemos zocalo libre — JoshMich Perez (@JoshmichP) January 30, 2021

Liberadas de expresión…

Libertad de manifestación… Otras mentiras más !!! pic.twitter.com/KujAYLKRWP — Bego GM (@BegoGM6) January 30, 2021

Asalto nocturno 00:30, 30 de enero Asalto nocturno a protestantes en el #Zocalo Reportan 10 heridos mal mal — Festival Alegria (@FestivalChin) January 30, 2021