Se queda en el Reclusorio: Vinculan a proceso a Rix, youtuber acusado de tentativa de violación

Después de la denuncia que la youtuber e influencer Nath Campos hiciera contra el también youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, las autoridades de la Ciudad de México lo arrestaron. Finalmente este 26 de febrero un juez determinó que había pruebas suficientes como para vincularlo a proceso.

Por medio de sus redes sociales, la Fiscalía capitalina explicó que Rix enfrentará el proceso por violación equiparada agravada en grado de tentativa.

Además, el juzgador determinó que el youtube se quedará con la medida de prisión preventiva oficiosa, es decir que mientras dura el juicio se quedará en prisión en el Reclusorio Oriente.

Durante una audiencia, el juez determinó que la detención y el aseguramiento fue legal y conforme a la ley, por lo que la vinculación a proceso también procede. Dio un mes a la Fiscalía para recabar las pruebas necesarias y se cierre la investigación complementaria.

“La FGJCDMX reitera que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera de investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres“, se lee en el comunicado.

La denuncia

Después de hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades, la youtuber Nath Campos compartió un video en sus redes sociales por el que denunciaba a Rix, quien habría intentado violarla hace algunos años.

Nath Campos explicó que hace unos años salió de fiesta con unos amigos y bebió de más. Al regresar a su edificio, el youtuber conocido como Rix se ofreció a subirla a su departamento pero cuando ella se metió a la cama para dormir, él le “empezó a hacer cosas mientras dormía”.

“No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo”, recuerda con lágrimas en los ojos.

Después de eso, al otro día, ella despertó y lo corrió de su casa. Posteriormente él le mandó un mensaje diciéndole que también estaba borracho y que ella también había participado, por lo que no se “malvibrara” con algo en lo que los dos habían estado.