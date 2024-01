Lo que necesitas saber: La renuncia de Ron DeSantis se da en vísperas de las primarias de New Hampshire. Según especialistas, Trump se las llevará y, de hacerlo, su candidatura presidencial estaría casi amarrada.

En el caucus de Iowa, Ron DeSantis quedó en segundo lugar, por lo que podemos decir que el camino se va aclarando para Donald Trump. Entre el magnate y una nueva candidatura republicana para la Casa Blanca sólo está la exembajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley.

DeSantis se baja por resultado de Iowa

Ayer, mientras medio Estados Unidos andaba metido en los playoffs de la NFL, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el fin de su campaña para obtener la candidatura presidencial del Partido Republicano. De acuerdo con DeSantis, la razón por la que se baja de la carrera rumbo a la Casa Blanca es el resultado del caucus de Iowa.

“Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle a Donald Trump otra oportunidad”, señaló el gobernador de Florida en mensaje publicado en su cuenta X.

Ron DeSantis aprovechó para declarar su apoyo a Donald Trump… y para echarle tierra a la ahora única aspirante a dejar al expresidente sin chance de volver a evidenciar la hilaridad de la política mundial, Nikki Haley.

“[Donald Trump] tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de ayer, una forma reempacada de corporativismo recalentado que representa Nikki Haley”, indicó Ron DeSantis.

Retirada de DeSantis se da a horas de primarias de New Hampshire

En el caucus de Iowa, Ron DeSantis y Nikki Haley fueron barridos por Donald Trump. El magnate republicano los superó por más de 30 puntos. Trump quedó con 51%, DeSantis con el 21% y Haley con 19% de los votos… y para el próximo caucus (el de New Hampshire) parece que la cosa no va a cambiar: de acuerdo con CNN, el expresidente tiene el 50% de apoyo de los votantes, mientras que Haley el 39%.

En New Hampshire, DeSantis apenas alcanzaba el 6%. De haber continuado en batalla, el gobernador de Florida muy probablemente se hubiera ido en “ceros” en delegados, ya que para ganarlos necesitaba obtener, mínimo, 10%.

Dos datos rumbo a las primarias de New Hampshire: de acuerdo con CNN, en este Estado es donde se tenía esperanzas de poder detener la candidatura de Donald Trump. Ahora, según encuestas, esas esperanzas ya no se ven tan claras. El otro dato: según Animal Político, ningún aspirante ha perdido la carrera tras ganar los dos primeros estados. Trump ya se llevó Iowa y, muy seguramente, ganará New Hampshire este 23 de enero.

