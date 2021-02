Solicitan autorización de emergencia para Sputnik Light, la vacuna rusa de una sola dosis

No cabe duda que Rusia quiere ser el país líder en eso de proveer vacunas contra el coronavirus al mundo. Basta recordar que Sputnik V fue la primera vacuna contra Covid-19 registrada en el planeta para confirmar eso. Pero la cosa no para ahí, porque ya se viene la versión de una sola dosis de dicho biológico, la Sputnik Light.

Seguramente te acordarás de que a principios de enero se autorizaron los ensayos clínicos de la Sputnik Light, la versión de una sola dosis de Sputnik V. Bueno, pues se nota que los científicos del laboratorio Gamaleya van a las carreras, pues ya iniciaron los trámites para solicitar el uso de emergencia de esta nueva vacuna en Rusia y otros países.

Así lo dieron a conocer a través de redes sociales la noche de este sábado (tiempo de México). Y tan seguros están de que será aprobada, que ya hasta pusieron fecha para empezar a distribuirla. Según su publicación, la Sputnik Light “llegará al mundo” a partir de marzo.

#SputnikV already applied for emergency approval in Russia and several other countries of its one shot #SputnikLight vaccine. Sputnik Light is coming to the world in March.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 28, 2021