Lo que se sabe de la Variante Lambda que ya registró su primer caso en México

Esta semana, en el estado de Colima, las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron que se había aparecido —por primera vez en México— la Variante Lambda de COVID. Esta mutación, por supuesto, acaparó los titulares y generó bastantes dudas sobre los posibles riesgos que implica.

Se registró por primera vez en Sudamérica y estos son algunos de los detalles que tienes que conocer.

Originalmente y por si les sirve para seguirle la pista. En las épocas cuando conocíamos a las mutaciones de COVID por las naciones en las que se aparecían, a la Variante Lambda se le conocía como la peruana (C.37).

Variante de interés

Ahí les va un detalle importante: la Organización Mundial de la Salud (OMS) no considera a Lambda como una de las Variantes de Preocupación. Sin embargo, sí es una de las que están monitoreando para medir sus efectos en el mundo.

Está en una categoría llamada Variante de Interés.

Eso no quiere decir que puedas ignorarla, que sea más leve o que sus efectos no se hagan presentes. Significa simplemente que se identificaron como cambios genéticos, prevalentes en algunas regiones pero que no se ha comprobado aún —palabra extremadamente clave— si son más contagiosas o más mortales.

Las Variantes de Preocupación son otras viejas conocidas como la Delta, Beta o Alpha.

Lambda ocupa el listado de Variantes de Interés junto a otras que, aunque sí hay que echarles un ojo, no han prendido las alertas mundiales como la Eta, Iota y Kappa.

Un estudio sobre Lambda

Como les decíamos, se siguen investigando los efectos de Lambda entre las mutaciones de COVID y en los países en los que se presenta. Y como parte de estas investigaciones, se presentó recientemente un estudio que vale la pena revisar.

De acuerdo con un reporte de Reuters, un publicación en el diario científico llamado bioRxiV reveló que Lambda sí genera algunas preocupaciones importantes —aunque todavía no terminaba de revisarse al 100% y solo había sido unos resultados preliminares.

Aparentemente, la Variante Lambda de COVID tenía algunos indicios de ser resistente a las vacunas conocidas. ¿El lado bueno? No presentaba ser más mortal, ni más contagiosa que otras versiones tradicionales.

Pueden leer acerca del estudio AQUÍ.