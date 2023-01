Durante los días en los que se realizaban las audiencias para determinar si el agresor de Elena Ríos quedaba en libertad, el gobernador de Oaxaca, así como otros funcionarios, ni las manitas metieron… esto, pese a los llamados de ayuda de la saxofonista.

Ahora que Juan Antonio Vera Carrizales ya consiguió el beneficio de irse a casita y, desde ahí, seguir su proceso, el gober oaxaqueño, Salomón Jara, ya da señales de vida. ¿Podrá revertir la decisión del juez? Él dice que sí, aunque Elena Ríos ve con escepticismo la situación.

Por medio de un video difundido en sus redes, el gobernador Salomón Jara asegura que no se permitirá que Vera Carrizales salga de prisión. Para ello, adelantó, se solicitará al juez revisar la modificación de la medida cautelar que, hasta hace unos días, tenía al presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio en el penal de Tanivet.

Para que el juez dé reversa a su polémica (y criticada) decisión, Salomón Jara señaló que se le indicará que no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar.

Foto: Morena

“El domicilio no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el gobierno del Estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia”, explica Salomón Jara…

¿Y por qué eso no lo dijo antes? Eso no lo explica, lo que sí dice (igual, ya muy tarde) es que el juez que dejó libre al agresor de Elena Ríos no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima. Seeeeeeeeeeee, lo mismo que la saxofonista estuvo advirtiendo durante los días que duró la audiencia.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

En su mensaje, Salomón Jara reconoce que, al dejar en libertad al agresor de Elena Ríos, el juez manda un mensaje nada bueno: “alienta la impunidad de un Estado que históricamente presenta altos índices de violencia feminicida”.

Respecto a una posible sanción contra el juez Teódulo Pacheco (quien determinó dejar libre a Vera Carrizales), Jara informó que solicitará que el presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura de Oaxaca que cheque que el susodicho actuó conforme a derecho. Si después de la evaluación se determina que no, entonces pedirá aplicar la sanción correspondiente y dejar sin efecto sus resoluciones.