Una más: Cable se desprendió en la estación Salto del Agua del Metro

Las quejas sobre desperfectos en el Metro de la CDMX no son un tema nuevo ni mucho menos sorprendente, pues la falta de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo es evidente y eso tristemente se comprueba aún más cuando ocurren incidentes como el choque en la Línea 3 del pasado sábado 8 de enero.

Y tal parece que son varias las estaciones del Metro que necesitan más que una “manita de gato”. Ejemplos de eso hay muchísimos, pero el más reciente lo dio la estación Salto del Agua, donde usuarios reportaron el desprendimiento de un cable.

Foto: Especial

Se reportó un incidente en la estación Salto del Agua, en el Metro de CDMX

Fue a través de redes sociales donde varias personas postearon fotos y videos que mostraban cómo un gran cable cayó del techo hacia las vías de dicha estación perteneciente a la Línea 8 del Metro (que también pertenece a la 1, que por ahora se encuentra en remodelación).

Las imágenes nos dejan ver cómo elementos de la Policía Bancaria e Industrial se encuentran en el andén mientras un aparente trabajador del Metro intenta elevar el gran pedazo de cable que provocó el retraso de otros trenes en Salto del Agua.

#Video | ¡Siguen las fallas en el Metro! Usuarios reportaron este domingo el desprendimiento de un cable en la estación Salto del Agua de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo #Metro, en #CDMXhttps://t.co/4mAxe6Kxcb pic.twitter.com/St6JnSXDze — EjeCentral (@EjeCentral) January 8, 2023

#CDMX? | Así fue la caída de un cable en la estación Salto del Agua de la Línea 8 del #MetroCDMX.



? Vía Azteca Noticias pic.twitter.com/SkdjtwVb7K — Ricardo Ayala Martínez (@Ricardoayala5) January 8, 2023

Hoy en la estación salto del agua de la Línea 8 un cable se desprendió y quedo colgando sobre el andén.



Esto también es culpa del conductor @Claudiashein !? ? pic.twitter.com/R9jQ1PNwDC January 9, 2023

Y se suma a los incidentes que se han reportado en varias líneas del Metro en los últimos meses

Hasta el momento la cuenta del Metro de la CDMX no ha dado información sobre lo ocurrido. Sin embargo, en redes sociales como Twitter las quejas no se dejaron esperar, ya que este desprendimiento del cable no es más que la muestra de las condiciones en las que se encuentra el Metro.

Este incidente se presenta un día después de que dos trenes chocaran en la Línea 3 del STC, lo cual provocó que 59 personas resultaran heridas y una joven, identificada como Yaretzi Hernández Fragoso, perdiera la vida debido a este incidente.