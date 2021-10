“Mariana, sé que te enamoraste de alguien más”: Así inició Samuel García su gubernatura en Nuevo León

Adiós, Bronco; hola, Samuel García. Nuevo León ya tiene nuevo gobernador, cuya toma de protesta fue el domingo 3 de octubre ante gobernadores que no son afines a la 4T, pero también ante representantes del gabinete de AMLO. Ahí, el exsenador prometió que cumplirá con estos bandos y el estado, sin olvidar a la influencer Mariana Rodríguez.

Sí, parte de su discurso lo dedicó a su esposa, agradeciéndole su apoyo durante la campaña, a pesar de que tiene “una carrera exitosa en la vida privada”.

Así inició Samuel García su gubernatura en Nuevo León

“Llego a mis 33 años ante el reto más importante de mi vida y quizá ante la situación más delicada del milenio”.

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le echara un ojo al asunto de los dineros en su campaña —evaluando hasta la participación de Mariana Rodríguez—, por fin Samuel García pudo tomar protesta como gobernador de Nuevo León.

Al igual que el Bronco —Jaime Rodríguez Calderón— sus métodos no han sido los más formales, pero en las elecciones del 6 de junio García superó a la candidata de Morena Clara Luz Flores y del PRI Adrián de la Garza.

Ayer (3 de octubre) tomó protesta al lado de Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, y ante gobernadores como Enrique Alfaro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (de Tamaulipas), Alejandro Murat (Oaxaca), Omar Fayad (Hidalgo) y Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California por Morena.

Según Samuel García, él acompañará la lucha para que se respete la división de poderes —con los compas “federalistas“—, pero también prometió trabajar con el gobierno de AMLO.

El mensaje para Mariana Rodríguez

“Mariana, también sé que en esta campaña te enamoraste de alguien más, y no, no me pongo celoso porque compartimos el mismo amor por Nuevo León. Te agradezco eternamente por ser mi amor. ¡Te amo!”.

En el discurso de la toma de protesta también hubo chance de ponerse medio sentimental. Samuel García agradeció a Mariana Rodríguez que se haya sumado a su campaña, a pesar de que ella tiene su carrera aparte.

Así con dedicatorias personales y promesas el exsenador de Movimiento Ciudadano —que se coló en varias polémicas como regalar vales de gasolina en Instagram, organizar su boda en medio del inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, la investigación por presunto lavado de dinero durante las elecciones de 2021 o el caso de la supuesta reventa de insumos médicos vía la influencer— inició una carrera que durará seis años en Nuevo León… si es que se anima a contender por la Presidencia en 2024, como lo hizo el Bronco en su momento como candidato independiente.