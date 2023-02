En medio de toda la polémica por el retiro de danzantes del Kiosko Morisco, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo “aí muere”. Al parecer, nada más que termine su periodo al frente de la Cuauhtémoc, agarrará su osito y se dedicará a otra cosa.

Sandra Cuevas y su osito / Twitter / @SandraCuevas_

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que ya no tiene más aspiraciones dentro de la política de nuestro país. Ya le dio un llegue y no le gustó.

“Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy dentro veo por qué el país no avanza”, lamentó la mujer que hace unos meses era bien feliz aventando balones con dinero y abusando de su autoridad para pasarse de lanza con subordinados.

“La política mexicana es un asco”, reconoció Sandra Cuevas. “El 80% a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío. A mí eso no me gusta”, aclaró la alcaldesa. “A mí me gusta trabajar, a mí me gusta dar resultados. La vida es muy corta como para andarla desperdiciando en tener poder y dinero”.

Con tal declaración, el colmilludo conductor del Weso en W Radio nomás dio el empujoncito: entonces, “¿no piensa regresar?”, preguntó Hernández Alcázar y ya encarrerada en hacerse la diferente, Sandra Cuevas dijo sí a todo. “Sí, seguramente”, aseveró, para luego adelantar que nomás termina su trienio lo mejor que se pueda y, luego, pues nada: a dedicarle tiempo a su familia.

FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

¿Se va a retirar de la política?, volvió a preguntar el periodista, ya nomás para estar claros. “Sí, definitivamente. Mi temperamento y mi forma de ser no me permiten estar en un lugar que genera tanto odio, problema, violencia”. Así no es la vida, la vida no es eso, en la vida hay cosas más bonitas”, lamentó la alcaldesa que hace unos días se veía como pez en el agua pidiendo a sus trabajadores “romperle la madre” a Claudia Sheinbaum…

Foto: @JLozanoA

Así que, según lo que dijo Cuevas al calor de la entrevista, pues ya nomás hay que esperar a que se acabe el periodo para el que fue elegida en la alcaldía Cuauhtémoc… y ya. Se acabó Sandra Cuevas en el panorama político del país.

Aunque no dejó claro a que se dedicará, Sandra Cuevas señaló que ve en el activismo una mejor forma de ayudar al país. “Luchando por lo que creemos y desde la sociedad civil”.

Pues a ver si cumple… aunque, quizás, luego salga con que “ya lo pensó mejor”, que “no le va a dar el gusto a sus críticos” o que “no va a dejar al país cuando más me necesita”. Cosas de ese tipo.

?La política mexicana es un asco. Terminando mi encargo como alcaldesa, me voy a retirar de la política. Hay cosas más bonitas, mejor voy a ayudar desde el activismo: @SandraCuevas_ en @elwesomx.@WRADIOMexico pic.twitter.com/4onUjUxkvd — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) February 21, 2023