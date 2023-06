Con ganas de seguir echándose operativos para detener a abuelitos bailarines, pero en toda la CDMX (y, de paso, acabar con la delincuencia), Sandra Cuevas dice que siempre no se va a retirar de la política ahora que termine su periodo como alcaldesa de la Cuauhtémoc… no, ahora quiere ser la próxima secretaria de Seguridad.

“Conozco el origen del crimen. Me gustaría apoyarlos y estar con cualquiera de ellos en el tema de seguridad”, señaló la alcaldesa de la Cuauhtémoc… con lo que no descarta postularse para la candidatura del gobierno de la CDMX, peeero dice que se ve más ayudando a la oposición desde la Secretaría de Seguridad.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

En entrevista para El Heraldo Televisión, Sandra Cuevas aceptó que no cuenta con conocimientos requeridos para tal cargo y mucho menos se ha interesado en tener contacto con Omar García Harfuch, para ver cómo está el panorama de la seguridad en la CDMX… pa’ qué. Que con lo que ha visto desde niña es más que suficiente.

Según Sandra Cuevas, nomás por haber crecido en Tepito y Azcapotzalco es la idónea para hacerse cargo de la seguridad en la CDMX. Así, nada más de ver, sabe cómo el ciudadano se va “descomponiendo” desde niño, hasta llegar a ser reclutado por el crimen organizado.

Sandra Cuevas y Ricardo Monreal / FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

“Tengo la capacidad para poder acabar con los delincuentes, para poder acabar con lo que le está haciendo tanto daño a esta ciudad y porque soy una persona totalmente transparente”, señaló Cuevas al destaparse para secretaria de Seguridad.

Ve a Santiago Taboada como jefe de gobierno

Un pequeño detalle. Aunque eso de acabar con el crimen desde la raíz suena a lo que AMLO propone para acabar con la violencia e inseguridad… pues como que Sandra Cuevas no le entraría al asunto si Morena gana la jefatura de gobierno de la CDMX.

A ella lo que le gustaría es colaborar con la oposición. Sus gallos son: el alcalde de Miguel Hidalgo (y supuestamente involucrado con el Cartel Inmobiliario), Santiago Taboada… o el alcalde de Cuajimalpa de extracción priista, Adrián Ruvalcaba.

Haciendo gala de su capacidad de señalar lo harrrrrtas veces señalado, Sandra Cuevas indicó que su estrategia de seguridad también se enfocaría en los reclusorios donde, como es bien sabido, los criminales más que reformarse, lo que hacen es agarrar nuevas mañas.

Hace no mucho, Sandra Cuevas dijo que se iba a retirar…

Quién sabe qué tan buena sea para los temas de seguridad, pero lo que es un hecho es que Sandra Cuevas no sostiene lo que dice cambia muy rápido de opinión.

Apenas hace unos meses, en plena polémica por retirar a gente de la tercera edad del kiosko Morisco, la alcaldesa aseguró que, nomás que terminara su periodo como alcaldesa de la Cuauhtémoc, iba a agarrar su osito y se retiraría de la política.

“La política mexicana es un asco (…) El 80% a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío. A mí eso no me gusta, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta dar resultados. La vida es muy corta como para andarla desperdiciando en tener poder y dinero”, dijo Sandra Cuevas, apenas en febrero.

Y uno que ya la veía como nueva integrante de Ventaneando…

Sandra Cuevas y Pati Chapoy / Foto: @SandraCuevas_