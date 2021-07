Santiago Nieto, titular de la UIF, no presentará denuncia por espionaje con Pegasus

Las reacciones por el caso de espionaje mediante el malware Pegasus —usado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para seguirle el paso a activistas, periodistas y políticos— siguen y esta vez le tocó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dar una declaración.

Aunque… por su parte ya está descartada una denuncia contra los responsables que le echaron un ojo con el programa Pegasus.

Santiago Nieto no denunciará a los responsables de espionaje

Cuestionado por una reportera, Santiago Nieto explicó que el rollo del espionaje ya lo había hablado con AMLO y, desde hace rato, descartó una denuncia.

“El presidente, desde las primeras veces que hablamos, me ha comentado que la venganza no debía ser el objeto de vida de una persona, sino más bien la justicia, entones no presentaré ninguna denuncia”.

Por cierto, Nieto aprovechó para revelar que a su llegada a la UIF se topó con un archivo que contenía todas las investigaciones que se habían hecho.

El archivo o la lista se llamaba “Los maléficos” y ahí se encontraba AMLO, con el apodo del Gallo, Olga Sánchez Cordero, Víctor Trujillo y hasta Carmen Aristegui.

O sea, que así se las gastaban en el sexenio anterior.

Y ya para terminar con el tema de la denuncia personal, la reportera igual le preguntó a Nieto si estaba preparado para competir por la Presidencia debido a su popularidad. “Zapatero a tus zapatos”, respondió.

Las transacciones entre empresas vinculadas con Pegasus

Ahora sí, vámonos con el tema que ha indignado a la comunidad internacional: el uso del programa Pegasus para espiar a activistas, periodistas y políticos —en Francia, hasta Emmanuel Macron fue víctima de espionaje.

En la mañanera de este 21 de julio, Santiago Nieto presentó un par de datos y desglosó la red de transacciones entre las empresas que firmaron contratos con la ya desaparecida PGR (Procuraduría General de la República).

Todo para mantener vigente un sistema de espionaje operado por el gobierno Federal de 2012 a 2018.

De acuerdo con Nieto, Grupo Tech Bull —una empresa fachada constituida por Balam Seguridad Privada S. A. de C.V— formó parte de una red que trianguló recursos del gobierno por el concepto de la compra de Pegasus.

En 2014, Grupo Tech Bull firmó un contrato con la PGR —y el aval de Tomás Zerón, hoy prófugo de la ley— por 32 millones de dólares.

En ese entonces el dinero fue a dar a manos de NSO Group, la empresa israelí que desarrolló este programa. Es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó 32 millones de dólares sólo para poder espiar a activistas, periodistas y políticos.

Pero eso no es todo. Grupo Tech Bull también formó parte de un grupo de empresas que firmaron contratos con compañías relacionadas con el espionaje —con montos incluso a sobreprecio y con dinero enviado a Italia, Estados Unidos e Israel.

Entre ellas figuran: Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale, Balam Seguridad Privada, Constructora del Centro y del Bajío, Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos, KBH Track, Grupo Comercial Vicra, Proyectos y Diseños VME y Artículos Textiles Equipos y Accesorios MV.

Estas operaciones iniciaron en 2012. Aunque, según Santiago Nieto, el primer caso registrado fue el contrato entre NiceTrack Location y la PGR —con el permiso de Genaro García Luna.

¿Qué sigue?

Por lo pronto, toda esta info se enviará a la FGR (Fiscalía General de la República) y también llegará al SAT (Servicio de Administración Tributaria) por el delito de evasión fiscal.

Al mismo tiempo, la UIF empezará a bloquear las cuentas de las personas involucradas en esta red de transacciones y ahora sólo quedará esperar los avances de la Fiscalía en esta investigación.

Por acá les dejamos toda la explicación de Santiago Nieto: