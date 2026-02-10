Lo que necesitas saber: Entre lágrimas, la legisladora Juanita Guerra Mena declaró que las legisladoras de Morena que la invitaron a utilizar el salón de belleza le pusieron una trampa.

El escándalo del salón de belleza dentro del Senado aún está dando de qué hablar… y no porque fuera cancelado, sino porque Juanita Guerra Mena, la senadora que fue grabada en plena sesión de belleza, acusó a las legisladoras de Morena que la invitaron a usar el espacio de haberle puesto una “trampa”.

Senadora Juanita Guerra Mena // X:@letroblesrosa (captura de pantalla)

Senadora acusa a compañeras que la invitaron al salón de belleza de ponerle una “trampa”

Y no, no es broma. Entre lágrimas, la legisladora Juanita Guerra Mena, quien fue captada pintándose el cabello en la estética privada del Senado, declaró ante medios de comunicación ser solo una víctima.

La senadora no cree que haya sido una casualidad que fuera sorprendida ahí mientras se aplicaba un tinte y considera que las legisladoras de Morena que la invitaron a utilizar el salón de belleza le pusieron una trampa.

“Mis compañeras no han sido solidarias, quienes me invitaron no han tenido sororidad; al contrario, han dicho, ni siquiera, han desconocido y han dicho que no conocen el lugar cuando ellas me invitaron”, afirmó.

Ante esta situación, la legisladora pidió de manera formal a la Mesa Directiva del Senado que se haga público todo lo relacionado con el salón de belleza.

“Que me descuenten el día”, pide legisladora para terminar con la polémica

Pero la cosa no quedó ahí. La legisladora también intentó limpiar su nombre al mencionar sus iniciativas como senadora… asegurando que solo utilizó el salón de belleza una sola vez y pagó 500 pesos por su servicio de tinte.

Además, en su intento por defenderse, pidió que se le descuente su día, aunque nomás se haya distraído por “20 minutos”… un error que comete cualquiera (ay, ajá).

Senadores responden a las acusaciones…

Y el drama continúa en el Senado, pues tan solo minutos después de las declaraciones de Juanita Guerra, las senadoras que son acusadas por dejarla sola (Andrea Chávez y Cynthia López) fueron cuestionadas sobre la situación por medios de comunicación.

Aunque entre risas, lo único que mencionaron fue que era “absolutamente falso” e incluso una de ellas comentó que “yo me peino en mi casa”.

Pero bueno, habrá que ver en qué termina todo el escándalo del salón de belleza dentro del Senado y si es que en verdad otros legisladores le pusieron un “4” a Juanita Guerra.