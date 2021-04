Senadora renuncia a Morena: “No pienso solapar las porquerías que está haciendo”

Mientras el dirigente Nacional de Morena Mario Delgado se movilizaba para defender la candidatura a la gubernatura de Félix Salgado Macedonio —y más tarde llamó a la unidad de los y las morenistas—, en otros lares la senadora por Baja California, Alejandra del Carmen León, anunció su renuncia como militante del partido. ¿Las razones?

En general, sólo es una: que Morena ha cambiado el discurso por el cual se fundó y para no solapar “las porquerías” que el partido está haciendo, decidió salir de las filas del partido —no sin antes aclarar que seguirá apoyando las iniciativas de AMLO desde la bancada del Partido del Trabajo (PT).

Renuncia senadora a militancia en Morena

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Alejandra del Carmen León explicó que hoy en día Morena está traicionando y mintiéndole al pueblo, dejando del lado los principios por los que fue fundado —y por los que ella chambeó en los últimos años.

Más o menos esto fue lo que dijo la senadora por Baja California:

“Como senadora del pueblo he tomado una decisión, en los próximos días presentaré mi renuncia formal a Morena, no me voy a ningún otro partido.

Seguiré siendo la senadora del pueblo y para el pueblo, seguiré en el mismo grupo parlamentario del PT en el Senado de la República y apoyando las iniciativas de nuestro presidente AMLO que sean en beneficio del pueblo de México.

Pero no pienso solapar las porquerías que está haciendo Morena y traicionando y mintiéndole al pueblo. Eso no es el movimiento que me tocó fundar y por el cual trabajé y dediqué los últimos 9 años y como consejera estatal política 2012-2021″.

Además de las diferencias que ha encontrado con Morena, la senadora agregó que apoyará a los candidatos y las candidatas que se vea que sí chambearán para atender los problemas que enfrenta Baja California.

Morena

Antes de que iniciara la carrera electoral rumbo al 6 de junio de 2021 —en julio del año pasado—, el nombre de Alejandra del Carmen León ya sonaba en un par de medios como una posible candidatura a la gubernatura de Baja California.

Más tarde, en diciembre, en las encuestas estatales, Morena nombró a Marina del Pilar Avila, presidenta municipal de Mexicali, como coordinadora estatal de la 4T en esta entidad.

Es decir, como la candidata a la gubernatura y que competirá contra Jorge Hank Rhon, quien se postuló por el PES 2.0 o el Partido Encuentro Solidario —y que estuvo en los reflectores de los medios, hace un par de meses, por decir que las mujeres son menos inteligentes… porque antes “eran más abusadas” y se casaban para que las mantuvieran.

Estamos afuera del INE exigiendo se respete la libertad del pueblo de México de elegir. Compañ[email protected] de @PartidoMorenaMx los invitamos a unirse, a cerrar filas. ¡Es momento de unirnos y convocar al pueblo de México porque está en riesgo nuestra democracia!https://t.co/9W8yKPOh37 — Mario Delgado (@mario_delgado) April 12, 2021

Eso ha sucedido en los lares de Baja California, mientras que la Dirigencia Nacional de Morena le ha puesto toda la carne al asador para seguir defendiendo la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien tiene un historial con al menos cinco denuncias por abuso sexual y violación.