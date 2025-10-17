Lo que necesitas saber: El viernes 31 de octubre habrá Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria a nivel básico.

Preparen los disfraces y los dulces. La Secretaria de Educación Pública (SEP), confirmó que habrá puente en pleno fin de semana de Halloween. Eso significa que pueden organizar una buena fiesta de disfraces sin preocuparse por las clases.

La buena noticia, sin duda es el puente. La mala, es que solo aplica para los estudiantes de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Así que, no se vayan a emocionar los estudiantes de preparatoria o universidad, ellos tienen calendarios diferentes.

¿Cuándo inicia el puente de Halloween?

Vamos a lo que realmente les interesa. El 31 de octubre del 2025 cae en viernes justo el día en que la SEP tiene marcado un Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria. En pocas palabras, que no habrá clases durante ese día.

Lo que más emociona a padres de familia y pequeños, es que el 31 de octubre se celebra Halloween y aunque no es una festividad oficial en México, sí es muy popular entre la población, de ahí que sea tan especial tener un puente durante estas fechas.

Ahora, hablando de festividades importantes para los mexicanos, deben saber que el 1 y 2 de noviembre, días en los que celebra el Día de Muertos caerán en fin de semana, sábado y domingo, respectivamente. Sin embargo, ninguno de esos dos días son considerados como festivos oficiales ni para estudiantes ni para trabajadores.

En fin, ahora que ya saben que tendrán un día más de descanso pueden organizar sus fiestas de disfraces, ir a pedir dulces o salir de fin de semana.

Y por si se lo preguntan, estos son los días de descanso oficial que le restan al 2025: