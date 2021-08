“No importa la crítica”: Sergio Mayer presume que recibió Doctorado Honoris Causa

A Sergio Mayer le encanta dar de qué hablar, de eso no hay ninguna duda. Y bueno, este fin de semana no fue la excepción, porque gracias a una publicación que hizo en redes sociales, todo mundo anda dando su opinión al respecto.

Sergio Mayer recibió un Doctorado Honoris Causa

Resulta que el (todavía) diputado Federal, presumió con mucho orgullo que recibió un Doctorado Honoris Causa. No, no leíste mal, estamos hablando del Sergio Mayer que conoces, y sí, recibió un Doctorado Honoris Causa. Tal reconocimiento se lo entregó nada menos que el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (IMELE).

“Este tipo de reconocimientos nos obligan a continuar adelante, no importa la adversidad, la envida, la crítica. Plantea tu meta sin perder tus principios, valores y ética. Nunca pierdas tu objetivo”, escribió Sergio Mayer en el post de Instagram donde compartió “su momento”.

¿Pues a quién se le entrega tal honor?

Si checas en su página web, el IMELE señala que el Doctorado Honoris Causa es su título más honorífico y sólo se lo entregan a “personalidades eminentes, mexicanos o extranjeros, con méritos excepcionales por sus contribuciones en cualquier campo del conocimiento de las artes o por la destacada contribución de su vida y obra, a las causas más nobles de la humanidad“.

¿Los requisitos para obtenerlo? Bueno, se lo dan a quienes tengan una reconocida capacidad y honorabilidad; un mínimo de 10 años de labor profesional; reconocimiento local, nacional e internacional; haber sobresalido por contribuciones a la sociedad y una destacada trayectoria académica y/o de investigación, artística o humanitaria… (ahhhhh ese úiltimo punto lo explica todo, ¿no?).

El exgaribaldi dice que contribuir a la sociedad es una obligación, no algo que deba premiarse…

Ahhh pero que no se diga que la modestia no estuvo presente… en su discurso, el militante de Morena reconoció que estuvo a punto de no presentarse a recibir el Honoris Causa. ¿Y eso? Pues dijo que contribuir a la sociedad es algo que todos los mexicanos debemos hacer sin esperar nada a cambio.

“El ser reconocido por trabajar por la gente y para la gente, pues no tiene sentido. Ese es mi punto de vista. Yo creo que es ua obligación que debemos tener todos y cada uno de nosotros como mexicanos”, expresó Sergio Mayer cuando le tocó pasar al frente a dar sus primeras palabras como Doctor Honoris Causa.

Pues así las cosas, en el IMELE ven la trayectoria y labor social del diputado Federal suficiente como para recibir el reconocimiento, y aunque muchos usuarios criticaron en redes lo sucedido, a lo mejor porque luego presume labores sociales que los supuestos favorecidos no recuerdan (como cuando dijo que ayudó a la saxofonista atacada con ácido y ella lo desmintió), pues ya vimos que él dice que las críticas se le resbalan.

