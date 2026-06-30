Lo que necesitas saber: Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

Uno de los temas más polémicos durante los últimos años ha sido el desabasto de medicamentos y es que miles de familias mexicanas han comentado abiertamente la desesperación de no encontrar algún medicamento especial que necesitan.

Pero ahora este tema acaba de tomar un nuevo rumbo, pues resulta que sí hay miles de medicamentos, aunque lamentablemente estos ya están caducos.

Y es que durante la mañanera de este 30 de junio, el secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que actualmente se ha abierto una investigación por la acumulación de medicamentos caducos en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Pero… ¿qué fue lo que pasó con estos medicamentos?

Se dio a conocer que entre 2023 y 2024 caducaron alrededor de 18 millones de piezas de medicamentos, con un valor superior a los 121 millones de pesos.

Entre los insumos había medicamentos oncológicos pediátricos, dispositivos médicos, material de curación y otros tratamientos destinados a pacientes del Hospital Infantil de México.

Esto fue descubierto luego de que la nueva administración del hospital hiciera un inventario de los medicamentos e insumos existentes. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que muchos ya llevaban tiempo caducados, lo que provocó que comenzaran a acumularse.

Ante esto, Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes y que, hasta el momento, se reservarán los nombres de los posibles responsables.

Pero los trabajos no terminan ahí, pues también continúan las labores para dar de baja estos medicamentos. Sin embargo, el secretario de Salud confesó que se trata de un proceso exhaustivo, ya que, aunque parezca absurdo, “no es sencillo dar de baja los medicamentos por asuntos administrativos y burocráticos”.

Por ahora tocará esperar a que concluyan las investigaciones y se determinen las responsabilidades por este rezago que no solo representó la pérdida de millones de pesos, sino que también pudo afectar el acceso de muchos pacientes a tratamientos que necesitaban.