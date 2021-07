Sheinbaum pide a fiscal reunirse con madre de YosStop: “La cárcel no es la única salida”

Al hablar sobre el caso de YosStop, la jefa del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, insinuó que la youtuber podría pagar su delito (si es que es encontrada culpable) de una forma que no implique su encierro. “La cárcel no necesariamente es la única salida”, dijo.

Pero quizás eso ya es adelantarnos mucho… o no, ya que Claudia Sheinbaum informó que le solicitó a la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, recibir personalmente a la madre de Yoseline Hoffman, más conocida como YosStop, quien se encuentra en prisión preventiva, acusada de pornografía infantil, en la modalidad de descripción.

“Le pedí a la fiscal que pudiera recibir a la mamá (…) creo que se reúnen en estos días, porque finalmente este es un tema de la Fiscalía”, comentó la jefa del gobierno capitalino para quien, al parecer, lo importante es que se castigue con más rigor a los agresores sexuales de la menor, mientras que la youtuber YosStop tenga otras opciones diferentes de pagar su responsabilidad.

“Yo creo que, en general, el tema de hacer justicia tiene que ser algo que debemos reflexionar todos. En este tema en particular, me parece que la Fiscalía tiene que atender el tema de los agresores y el propio sistema penal acusatorio tiene distintos elementos que permiten que la cárcel no sea la única salida”.

Yoseline Hoffman, YosStop, fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil en su modalidad de descripción, luego de ser acusada de poseer y distribuir un video en el que un grupo de jóvenes abusaba de una menor de edad… y bueno, la youtuber ya está encerrada y toda la cosa… pero, ¿y los agresores?

“En todos estos casos, tiene que privar este esquema general del proceso penal donde hay salidas y donde cada quien cumple con su responsabilidad. Esa es mi opinión personal”, señaló Claudia Sheinbaum, como insinuando que sí, está bien que YosStop sea investigada y procesada… pero que las autoridades correspondientes no se olviden de ir tras los perpetradores del abuso.

Lo que se pretende es que seamos una “sociedad más justa, más libre, donde haya respeto a todos y donde, en particular lo que tiene que ver con delitos sexuales, sean castigados quienes los perpetraron”, agregó la jefa capitalina.

Hace unos días, la madre de YosStop difundió un video en el que pide a las autoridades reconsiderar el trato que se le está dando a su hija. Sin negar que las acusaciones en contra de la youtuber, la mujer solicita a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, analizar el caso, ya que considera una injusticia el que ella esté privada de su libertad.