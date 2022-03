“Si una mujer abre las piernas, debe saber que hay consecuencias”: Dice regidor en Sinaloa

Y después de que el Congreso de Sinaloa aprobara el aborto, Romeo Galindo, regidor del cabildo de Salvador Alvarado, fue captado en video diciendo “si una mujer abre las piernas, debe saber que hay consecuencias”. De hecho, criticó que la directora del Instituto Municipal de las Mujeres festejara la decisión.

De acuerdo con información de Línea Directa, luego de aprobarse el aborto en el Congreso del Estado, el regidor de Salvador Alvarado, Romeo Galindo, no se tomó muy a bien la decisión y mostró que no estaba de acuerdo de una particular manera, señalando que “si una mujer abre las piernas, debe saber que hay consecuencias” y lo cual quedó grabado en un video.

Antes de eso, quien es edil del Partido Sinaloense, dijo que aunque estaba de acuerdo con el aborto en casos de violación o una malformación, no estaba de acuerdo con lo totalmente aprobado en el Congreso del Estado y dijo que las mujeres debían ser conscientes de las “consecuencias de sus decisiones”.

“Cuando una mujer por consentimiento abre las piernas, debe entender que hay consecuencias, así de fácil, guste o no guste que se los diga, es como una persona, mal comparado, pero, si te gusta comer, vas a ir al baño, hay una consecuencia, tienes una relación sexual, si no te cuidaste, puedes salir embarazada y atente a las consecuencias”, declaró.

🚨 Con 28 votos a favor y 2 en contra, Sinaloa se une a la marea verde, pues se aprobó la despenalización del aborto. En Sinaloa #YaEsLey en el #8M2022 💚💚💚 pic.twitter.com/pCktIqnSNv — Sopitas (@sopitas) March 8, 2022

Y no paró ahí, pues comentó que en la sindicatura de Villa Benito Juárez, anda un grupo de jóvenes “como las perras de rancho”, ya que agregó que los padres no las saben orientar y “andan con los de las motos”, por lo que indicó que es un problema serio que se debe de enfrentar, pero no de esta forma.

#VideoLD | Si una mujer abre las piernas, debe saber que hay consecuencias: Regidor de Salvador Alvarado. pic.twitter.com/WySqVHtXrF — Línea Directa (@linea_directa) March 10, 2022

Aprueban el aborto en Sinaloa

Apenas el pasado martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Sinaloa aprobó el aborto. Sí, esta aprobación se dio con 28 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones.

Cabe señalar que la medida también está acompañada de reglas de calidad y seguridad para la interrupción legal del embarazo, e incluye un apartado para asegurarse de que el aborto, hasta la semana 13 de gestación, sea completamente gratuito en las instituciones públicas del sector salud.