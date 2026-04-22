Lo que necesitas saber: De acuerdo con el sindicato, lo ocurrido en las pirámides de Teotihuacán es una consecuencia de años de desatención presupuestal al sector cultura.

Tan solo dos días después del ataque armado en las pirámides de Teotihuacán, la zona arqueológica reabrió sus puertas al público… mientras que el Sindicato Nacional de Restauradores del INAH advirtió que lo ocurrido “no es un hecho aislado”.

Foto: Ericka Sánchez-Pexels.

Sindicato del INAH advierte que lo ocurrido en Teotihuacán “no es un hecho asilado”

Así como lo leíste. Mientras el INAH anunció la apertura del acceso a las pirámides de Teotihuacán, su sindicato nacional publicó un comunicado en el que aseguran que el ataque ocurrido dentro de la zona arqueológica no es un hecho aislado…

Sino que lo ocurrido es una consecuencia de años de desatención presupuestal al sector cultura, problema que hemos visto en otros sectores como en la industria del cine mexicano.

“La reducción sostenida del presupuesto ha significado menos plazas de custodia, equipo de revisión retirado o en desuso en los accesos, áreas de conservación y mantenimiento sin insumos, y compromisos laborales incumplidos”, se lee en el comunicado.

Foto: Pexels.

Además, señalaron que la operación del día a día de estos sitios se sostiene como menos personal, menos herramientas y en condiciones que van empeorando todos los años.

“Sin presupuesto, sin plazas, sin equipo y sin condiciones laborales dignas, este trabajo se vuelve inviable, con consecuencias sobre las herencias culturales y, lo mas importante, sobre la comunidad usuaria”,

Piden soluciones reales: no arcos detectores ni despliegue de policías

Como ya te contábamos, después de lo ocurrido, las autoridades mexicanas anunciaron que comenzarán a implementar cambios para mejorar la seguridad en las zonas arqueológicas.

Aunque para el sindicato, las medidas que se implementarán para mejorar la situación en estos espacios no se pueden solo reducir a solo instalar arcos detectores y despliegues policiales.

“El cuidado de los bienes culturales y, sobre todo, de las personas en su entorno, se sostiene en el trabajo de custodio (…) Sin presupuesto, sin plazas, sin equipo y sin condiciones laborales dignas, ese trabajo se vuelve inviable“, señalaron.