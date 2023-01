"No podemos trabajar en esas condiciones": Sindicato del Metro niega sabotaje

El pasado viernes 27 de enero la Fiscalía de CDMX dio a conocer las causas que provocaron el choque de la Línea 3 del Metro, ocurrida a principios de este 2023. Sin embargo, parece que la versión es bien recibida por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Como les contamos, la fiscalía capitalina indicó que sus conclusiones en cuanto al choque de trenes ocurrido entre las estaciones Potrero y La Raza, fueron que se debió a dos cosas: la quema y corte doloso de cables y a una negligencia del chofer.

Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía dice que lo ocurrido en la Línea 3 fue por sabotaje

En el caso del chofer del metro, identificado como Carlos Alfredo “N”, la Fiscalía de CDMX detalló que lo arrestaron y le buscarán imputar los cargos de homicidio y lesiones dolosas. Algo que el dirigente del sindicato, Fernando Espino, ve como un “exceso”.

Fue en una entrevista con Milenio donde Espino indicó que las autoridades capitalinas nunca le indicaron nada sobre el arresto del conductor del Metro, algo que ya comienza a crear inquietud entre todos los trabajadores del STC.

Pero el líder del Sindicato del Metro asegura que no es así

“Nosotros no podemos trabajar en esas condiciones, no podemos realizar nuestras actividades cuando tienen miedo mis compañeros de que los detengan a todos”, indicó Fernando Espino quien aseguró lo que ocurre en el Metro no es para nada un sabotaje.

“Por ningún motivo vamos a aceptar que existe sabotaje a nuestro centro de trabajo, él (fiscal) no sabe lo que es trabajar las 24 horas del día para dar un servicio de transporte colectivo”, aseguró el dirigente del sindicato.

Foto: Cuartoscuro

Y que también es responsable quien autorizó el uso de los trenes involucrados

Aunque el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, indicó que el conductor del Metro fue responsable al no respetar los protocolos de la marcha de seguridad de uno de los trenes involucrados en el choque, Espino asegura que el culpable es quien autorizó que el tren fuera usado.

“Alguien tuvo que autorizar que circulara el tren, desde ahí no es culpable el conductor”, indicó el líder el sindicato del Metro, medio de transporte que no deja de presentar fallas en los últimos días.