Mientras muchos ya se estaban preparando para la meme o en plena cena, un sismo sorprendió a chilangos, chilangas y mexiquenses la noche de este 10 de mayo en CDMX.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), se trató de un sismo local. Es decir, con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras en CDMX y de magnitud 3.0 —la preliminar fue de 2.3.

Foto: @Claudiashein

Por lo pronto, lo que tenemos es esta info de Protección Civil de CDMX: “Se percibió un movimiento telúrico esta noche en Ciudad de México. Mantenemos comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos para descartar cualquier eventualidad”.

Sismo con epicentro en CDMX

Los primeros reportes de este sismo del 10 de mayo —Día de las Madres— llegaron vía la banda tuitera, que compartió su impresión de esta sacudida.

Minutos después, la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum y el mismo SSN comenzaron a compartir información de los sucedido.

Foto: @SismologicoMX

En cuanto a la información de Claudia Sheinbaum, el reporte es que hasta el momento no hay daños y que CDMX “se encuentra en calma”, tras el sismo que se percibió en algunas alcaldías.

Por su parte, el SSN explicó que la magnitud fue de 3.0 con epicentro al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras.

Y, ¿la alerta sísmica?

Para todas las personas que preguntan qué onda con la alerta sísmica, ¿por qué no sonó? El C5 respondió que no se escuchó nada porque el sistema de alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es en CDMX.

Foto: @C5_CDMX

¿Réplicas?

Y si sentían que llevaban un buen rato mareados después de la sacudida de las 10:20 de la noche, ¿qué creen? Conforme pasa el tiempo, el SSN ha compartido los datos de más movimientos con epicentro en la Magdalena Contreras.

Al menos 6 reportes más del SSN tras el sismo de 3.0 en CDMX —por cierto, ninguno de estos movimientos ha superado al de las 10:20 pm.

**Información en desarrollo.