El primero del año: Sismo de magnitud 5.4 deja al menos 22 personas heridas en China

¿Verdad que cuando la palabra sismo es tendencia en redes sociales de inmediato nos vienen a la mente muchos malos recuerdos? Pues más o menos eso fue lo que pasó este 2 de enero porque sí, ya se registró el primer terremoto fuerte del 2022 que deja heridos. Un fuerte sismo de magnitud 5.4 sacudió una región de China este fin de semana.

First recorded #earthquake for 2022:

M5.4 in #Yunnan, #China about 1,565km from Stations R21C3, RDD06, and UTTH in Bangkok, #Thailand @raspishakEQ @raspishake @IRIS_EPOhttps://t.co/vhvwj03c1V pic.twitter.com/mIaYWgaSW5

— Michael 🇹🇭 (@KMIDSSeismology) January 2, 2022