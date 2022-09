Sigue la tanda de sismos en la costa del Pacífico de nuestro país. Esta vez, ¿lo sintieron? Alrededor de la 1:25 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó el clásico tuit para avisarnos de un sismo de magnitud 5.2 al sur de Tecoman, Colima.

El sismo fue perceptible en CDMX, en Twitter ya hay gente compartiendo sus videos, mientras que el Sistema de Alerta Sísmica explicó que para este sismo no se escuchó o no sonó la alerta porque no lo ameritó.

Foto: @indira_vizcaino

Acá la explicación: “Sismo detectado el 23-sep-22 a las 13:26:03 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”.

Foto: @SASMEX

En el caso de CDMX, vecinos desde Coyoacán, Xochimilco y hasta la alcaldía Gustavo A. Madero reportaron que fue perceptible. Hay tuits que cuentan que algunos hasta tuvieron que desalojar las oficinas.

Y poco después de los reportes, AMLO compartió que hasta el momento no se registran muertes y que el plan DN-III ya están en funcionamiento en Colima.

Foto: @CNPC_MX

En Colima

La gobernadora Indira Vizcaíno explicó que este sismo de 5.2 fue perceptible en todo Colima —que ha sido uno de los que más daños ha sufrido a partir del sismo del 19S de este 2022. Por lo pronto, en aquel estado ya están en los protocolos de revisión y seguridad. ¡Qué semana!

Se sintió leve en Coyoacán CDMX pic.twitter.com/tAdRY8m9AE September 23, 2022

En Colonia San Rafael si poquis se movieron mis móviles pic.twitter.com/eG7bNuvWvJ — Cynthia (@ilovemykikicat) September 23, 2022

**Información en desarrollo.