Sputnik Light: Lo que tienes que saber sobre la vacuna de una sola dosis que aprobaron en Rusia

Este jueves 6 de mayo, se dio a conocer que Rusia aprobó el uso de Sputnik Light, la vacuna de una sola dosis contra el COVID. Sí, sobre este fármaco, informaron que tiene una efectividad del 79.4 % contra el coronavirus, de acuerdo con análisis realizados después del día 28 a personas a las que se les aplicó esta vacuna como parte de un programa de vacunación masiva entre el 5 de diciembre de 2020 y el 15 de abril de 2021.

De acuerdo con los creadores de la Sputnik Light, un adenovirus humano recombinante serotipo 26 (rAd26), esta vacuna tiene una tasa de eficacia de aproximadamente el 80 %, lo cual significa que supera la de otras que requieren dos dosis.

Por otra parte, agregaron que esta vacuna también es eficaz contra todas las nuevas cepas de coronavirus. Y no lo dicen así nada más, se basan en los resultados de los estudios de laboratorio del Centro Gamaleya.

Al respecto, indicaron que los estudios de seguridad e inmunogenicidad de fase I y II de Sputnik Light mostraron los siguientes resultados:

Por otra parte, explicaron que la Sputnik Light no necesita de condiciones especiales de almacenamiento y logística. Además comentaron que tiene un precio accesible y que el hecho de que solo necesite una sola dosis permite que en poco tiempo se inmunice a un gran número de personas y reducir nuevos picos de la pandemia.

Por todas estas razones, este 6 de mayo, el Ministerio de Salud de Rusia, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología N. F. Gamaleya y el Fondo de Inversión Directa de Rusia, anunciaron el registro de Sputnik Light, vacuna de una sola dosis contra el coronavirus.

Finalmente, sobre su aprobación, Alexander Ginzburg, director del Centro Gamaleya, declaró lo siguiente: “Sputnik Light ayudará a prevenir la propagación del coronavirus mediante una inmunización más rápida de grandes grupos de población, además de mantener una alta inmunidad en las personas que han padecido coronavirus”.

