Mañanera de breakings y sorpresas: este jueves 6 de octubre, desde Palacio Nacional, AMLO y Tatiana Clouthier se despidieron. Es decir, la tía Tatis —como se le conoce en las redes— decidió presentar su renuncia como secretaria de Economía. ¿Y eso?

Con mucha emoción y una breve despedida de AMLO, Tatiana Clouthier expuso sus motivos ante la prensa, prometiendo que continuará con la 4T desde su trinchera.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Tatiana Clouthier renuncia como secretaria de Economía

“Recibí un escrito de Tatiana donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país y respetamos su decisión insistimos para que se quedara pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, no puede salir por la puerta de atrás”.

Aquí las palabras de AMLO sobre la salida de Tatiana Clouthier, quien a partir de diciembre de 2020 entró a la Secretaría de Economía en lugar de Graciela Márquez Colín, funcionaria que ahora anda en el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

¿Qué dijo Clouthier de todo esto? ¿Cuáles fueron sus motivos para renunciar? Para evitar especulaciones, la profesora leyó una carta escrita especialmente a AMLO.

Una metáfora del béisbol y la política

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la cuarta transformación, si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México (…) No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse”.

La carta que leyó Clouthier fue una analogía o metáfora entre su chamba en el gabinete de AMLO y un partido de béisbol. Ahí, la ex coordinadora de campaña del Peje explicó que ya había platicado con AMLO —desde el 16 de julio y el 9 de septiembre— sobre su renuncia.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

“Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra”, dijo.

En la carta, Tatiana Clouthier dejó ver un desgaste como secretaria de Economía como uno de los motivos de su salida.

“Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera, yo ya no podía y tú tienes ya mucho tiempo haciéndolo”.

Es decir, al parecer fueron motivos personales los que la llevaron a salir de la Secretaría de Economía —aunque una reportera pidió las razones en concreto, AMLO respondió que iban a difundir la carta.

Clouthier ha sido dos veces diputada Federal, coordinadora de campaña de AMLO y secretaria de Economía.

Y, bueno, bueno, ¿quién entra en su lugar? Pues, AMLO lo dejó en suspenso, prometiendo que el viernes 7 de octubre van a presentar al nuevo o la nueva titular de la Secretaría de Economía, en la mañanera.

**Información en desarrollo.