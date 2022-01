OLOV: 21 personas quedaron atrapadas en un teleférico congelado en Año Nuevo

Hay una buena razón para temerle a los teleféricos o cablebuses… ¿te imaginas quedarte varado en el aire por la falla de una de esas cosas? Pues eso es justo lo que le pasó a 21 personas allá en Albuquerque, Nuevo México, cuando el teleférico donde viajaban ¡se quedó congelado!

Y no, no lo decimos de manera metafórica… literalmente el teleférico se congeló debido al clima tan frío que anda haciendo por aquellos rumbos estos días. Fueron dos cabinas las que quedaron paralizadas toda la noche del 31 de diciembre, por lo que las personas atrapadas recibieron el año allá en los aires.

Resulta que unas horas antes de recibir el 2022, trabajadores de un restaurante y empleados del Sandia Peak Tramway (uno de los tranvías aéreos de mayor longitud en el mundo), abordaron el mismo transporte para ir a sus casas a recibir el Año Nuevo.

Pero por ahí de las 9 de la noche, un cable congelado provocó que las dos cabinas quedaran varadas en el aire, según informaron medios locales como el New York Times.

Todos los trabajadores no sólo contaban los minutos y segundos para la llegada del 2022, también contaban las horas para ser rescatados de las alturas. 20 pasajeros iban en una de las cabinas, mientras que la última persona que quedó atrapada iba sola en la otra (¡qué miedo!).

Afortunadamente todo quedó en un susto y una forma nada agradable de empezar el año. Los servicios de emergencia de la zona se pusieron las pilas con un plan para rescatar a todos los trabajadores atrapados y dicho plan tuvo éxito.

Muuuuchas horas después de que el teleférico quedara congelado (ya en la tarde del 1 de enero), finalmente se logró rescatar a los 21 pásajeros. ¿Cómo lo hicieron? Pues primero fue necesario que algunos voluntarios subieran caminando hasta lo alto de una de una torre del transporte, cosa que les llevó más de cuatro horas, para desde ahí modificar el sistema del cableado y poder dirigir las cabinas hasta un punto seguro.

Ya ahí los bajaron a pie por unos 100 metros todavía en lo alto del teleférico hasta un punto donde helicópteros de los servicios de emergencia pudieran acceder con seguridad. El Departamento de Bomberos del Condado de Bernalillo confirmó que nadie resultó lesionado ni con afectacionesde consideración por el frío, ya que contaban con cobijas especiales que el transporte suele porporcionar a sus usuarios.

All 21 people and rescuers are off the mountain with no injuries. We want to thank BCSO, NM Search and Rescue Teams, NM State Police, and Sandia Peak Aerial Tram personnel for their assistance in making this a successful rescue. Way to start the New Year off right!!

— BernalilloCountyFire (@BerncoFire) January 2, 2022