Tiroteo en supermercado de Memphis, Tennessee, deja 1 muerto y varios lesionados

Por medio de sus redes sociales, el Departamento de Policía de Memphis, estado de Tennessee en Estados Unidos, confirmó un tiroteo en un supermercado Krger ubicado en el poblado de Collierville, condado de Shelby.

Aunque aún no hay información confirmada por las autoridades, varios reporteros de medios de comunicación locales hablaron de varias víctimas en el suelo, aún no se sabe si muertos o lesionados.

Lo que sí se sabe es que varias personas recibieron disparos y una escuela cercana tuvo que cerrar y desalojar a los estudiantes por seguridad.

WATCH LIVE: Police are responding to a shooting at a Kroger outside of Memphis where multiple people have been shot. https://t.co/3bTSmIqZdG https://t.co/ShCfxbK7bN

— WSMV News4 Nashville (@WSMV) September 23, 2021