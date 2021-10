Tiroteo en escuela de Arlington, en Texas; hay varios heridos

Este miércoles 6 de octubre reportan desde Estados Unidos un tiroteo en una escuela preparatoria de Arlington, en Texas, por lo que hay varias personas heridas en el lugar. Por otra parte, las autoridades locales aseguran que tres de los lesionados ya reciben atención médica en un hospital.

De acuerdo con información de CNN, la policía de Arlington informó a los medios de comunicación que hay cuatro personas heridas luego de un tiroteo en una escuela preparatoria de Texas llamada Timberview. De estos lesionados, tres ya se encuentran en un hospital recibiendo atención y una más recibió apoyo en el lugar.

BREAKING: Latest in shooting at Arlington-area high school in Texas. https://t.co/l1Dh2Y0kQA

• 4 injured (3 hospitalized, 1 minor injury), police say

• Police believe student “got into a fight and drew a weapon”

• Search for suspect ongoing pic.twitter.com/IM7eaQP5zI

— NBC News (@NBCNews) October 6, 2021