El sospechoso logró escapar y las autoridades ya se encuentran trabajando para poder dar con el responsable.

Nuevamente se registró en Estados Unidos un tiroteo, esta vez ocurrió dentro del patio de comidas del hotel y casino MGM National Harbor. Tras el incidente, una persona murió y las autoridades informaron que se trató de un “ataque selectivo”.

Tiroteo en Estados Unidos

Tiroteo en Estados Unidos deja una persona muerta

Policías y servicios de emergencia de Estados Unidos se movilizaron al MGM National Harbor para responder a un tiroteo. Al llegar al lugar, encontraron a un hombre sin vida.

Y aunque en aquel país ocurren este tipo de situaciones como pan de cada día, afortunadamente no se registraron más personas muertas o heridas.

Eso sí, el sospechoso logró escapar y las autoridades ya se encuentran trabajando para poder dar con el responsable.



“Fue un ataque selectivo”: Policía del condado de Prince George

Luego de que las autoridades locales revisaran las cámaras de seguridad, lograron descubrir que el incidente se trató de un “ataque selectivo”.

Lo anterior quiere decir que el responsable atacó directamente contra la persona. Además, en un principio se habló de una supuesta persona que se encontraba herida… cosa que más tarde fue desmentida.

