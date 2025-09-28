Lo que necesitas saber: Las primeras investigaciones apuntan que probablemente el fuego fue originado por el tirador.

Un nuevo evento de violencia ocurrió en Estados Unidos… esta vez se registró un tiroteo e incendio en una iglesia de Michigan. Al menos una persona murió y 9 resultaron heridas

Incendio en iglesia de Estados Unidos // Captura de pantalla

Tiroteo e incendio en iglesia de Michigan

Lo que tenía que ser un domingo tranquilo se convirtió en un día de emergencia en Estados Unidos, pues se registró un tiroteo en iglesia mormona en Michigan.

Además, tras los disparos, en el lugar se reportó un incendio. Las primeras investigaciones apuntan que probablemente el fuego fue originado por el tirador.

Las autoridades locales informaron que al menos una persona murió (el presunto responsable) y 9 resultaron heridas. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque.

Donald Trump lamentó lo ocurrido…

Y aunque este tipo de eventos desafortunadamente se han registrado cada vez con más frecuencia en Estados Unidos, el presidente Trump informó sobre el “horrendo tiroteo”.

“El sospechoso ha muerto, pero aún queda mucho por aprender. Este parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!”, señaló.

Hace tan solo un mes que en Estados Unidos se registró un ataque en inmueble religioso. En aquella ocasión, desafortunadamente dos niños murieron.