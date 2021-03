8 datos que tienes que saber de los tlacuaches para reconocer su importancia

Seguramente alguna vez te has topado con un tlacuache o zarigüeya en tu jardín o en la calle. Estos animalitos generalmente son víctimas de maltratos e incluso muchas personas los hieren o matan pensando que son ratas gigantes.

Los tlacuache alcanzan su madurez sexual a los 12 meses de vida con lo que podrán aparearse hasta dos veces al año. Esto sucede principalmente en primavera-verano que es la época reproductiva de esta especie. Significa que la temporada de reproducción de los tlacuachitos está por iniciar por lo que es probable que los veas con más frecuencia.

Esta especie es muy importante para el ecosistema por lo que la recomendación principal es no matarnos ni herirlos ni molestarlos si te los llegas a encontrar.

¿Por qué los tlacuaches son tan importantes?

Acá te dejamos 8 datos de los tlacuaches que tienes que saber para poder entender su importancia.

Su nombre proviene del náhuatl “tlacuatzin “ que significa “pequeño come fuego”. En la mitología esta especie robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres por lo que era muy importante.

El tlacuache es el único marsupial mexicano y aunque tiene el aspecto de una rata gigante, tiene un parentesco mas cercano con los canguros. En México hay 6 tipos de tlacuaches: el acuático, común, norteño, dorado, cuatro ojos y el tlacuache ratón, que es el más pequeño de todos.

Las hembras tienen un marsupio (bolsita en la panza) donde transportan a sus crías durante los meses inmediatos después del nacimiento. Pueden tener entre 8 y 20 crías por camada aunque no todos sobreviven. Después de aproximadamente 90 días, las crías saldrán del marsupio y viajarán pegadas a su madre en su espalda. Si un tlacuache tiene crías en alguna parte de nuestra casa hay que evitar totalmente manipularlas ya que son animales muy delicados en este periodo y están en desarrollo para volverse autónomos.

Los tlacuaches son especies torpes ya que son lentos y no tienen una buena vista por lo que todos los depredadores se vuelven sus depredadores. Sin embargo, el mayor peligro son los seres humanos quienes los matan solo por su aspecto.

Cuando se sienten amenazados su principal defensa es parecer que están muertos, de esta forma sus depredadores se confunden y tienen un breve tiempo para huir. Es común que se tiren al suelo, pongan los ojos en blanco, permanezcan inmóviles e incluso pueden hasta sacar la lengua . Si las crías están en peligro, pelearán hasta morir con tal de salvarlas.

Es un mamífero con un sistema inmunológico potente por lo que tiene resistencia a ciertos virus como la hepatitis, parvovirosis y rabia.

Aunque los tlacuaches no están en peligro de extinción en general, sí hay algunas subespecies que están en riesgo de desaparecer, como el tlacuache acuático.

Va de nuez, si ves un tlacuache en tu casa, cerca de tu casa o en cualquier lugar urbanizado no los mates ni los lastimes. No son una plaga y no representan un riesgo para los seres humanos. Al contrario, probablemente este animalito traiga más beneficios que desventajas a la zona en donde vive.

Si tienes gatos, por ejemplo, ponles un cascabel en el cuello o no los dejes salir ya que son depredadores no solo de tlacuaches sino también de pájaros, ardillas, etc.