Caso Tomás Zerón: Israel acepta ayudar a México en la extradición

A siete años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el caso ha avanzado poco —entre que se desafanaba de la “verdad histórica” de la PGR y el nuevo personal a cargo de la investigación. Y ahora sabemos que Israel ayudará a nuestro país en la extradición de Tomás Zerón de Lucio.

¿Lo recuerdan? Tomás Zerón era jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR de Jesús Murillo Karam y se dio a la fuga poco después de que su nombre sonara en las investigaciones de la FGR (Fiscalía General de la República).

Israel acepta ayudar a México en la extradición de Tomás Zerón

La información vino del propio AMLO, quien —durante la inauguración de la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a Derechos Humanos de 1965 a 1990 —explicó que había enviado una carta a Israel para que ayudara en su extradición.

Porque pues sí, Tomás Zerón huyó de México y se “refugió” en Medio Oriente —en un país donde casualmente México no tiene tratados para hacer extradiciones.

Y aquí la respuesta a la carta enviada a finales de septiembre de este 2021:

“Envié una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podía, por la historia del pueblo de Israel, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”.

Las acusaciones

Tomás Zerón tiene más de una orden de detención en su contra:

Una por el presunto delito de tortura, en el caso de Felipe N, alias el Cepillo, un chavo que era de Guerreros Unidos y que fue obligado a confesar lo de la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

Y otra más por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos.

Aunque eso no es todo, Zerón tiene otras investigaciones por el presunto desvío de recursos —mil 102 millones de pesos en la compra de equipo de espionaje entre 2013 y 2014, el sexenio de EPN.

Por este caso el ex coordinador de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México —también durante el gobierno de EPN— fue acusado por peculado, fraude equiparado y ejercicio indebido del servicio público.

