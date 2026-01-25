Lo que necesitas saber: En Estados Unidos, más de 14 mil vuelos han sido cancelados y cerca de 600 mil personas se han quedado sin servicio eléctrico.

Estados Unidos y algunos estados del norte de México no la están pasando nada bien… y es que la primera tormenta invernal de este 2026 está causando grandes afectaciones: desde miles de vuelos cancelados hasta más de 600 mil personas sin electricidad.

Caída nieve en Pennsylvania // X:@CarlosT33811642 (captura de pantalla)

Afectaciones de la tormenta invernal en Estados Unidos

La tormenta invernal que había sido clasificada como “potencialmente mortal” en Estados Unidos y que comenzó desde este viernes 23 de enero, no da tregua.

Las temperaturas heladas y la caída de nieve han causado que más de 14 mil vuelos fueran cancelados este fin de semana… las autoridades estadounidenses recomiendan reprogramar los viajes o pedir reembolso con las aerolíneas.

Este no es el único problema que ha causado la tormenta invernal ‘Fern’, pues más de 600 mil personas se han quedado sin servicio eléctrico debido a la caída de árboles, acumulación de hielo en cables y daños en las estaciones.

Los estados que más se han visto afectados por esta situación han sido Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana, superando cada uno de estos estados los 100 mil clientes sin energía eléctrica.

Tormenta invernal en Estados Unidos // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Además, la fuerte tormenta invernal continúa azotando decenas de estados este domingo, causando el cierre de decenas de carreteras por aguanieve, lluvia helada y nieve.

Se han declarado estados de emergencia en más de 20 estados y, según NBC News New York, en Nueva York al menos 3 personas han muerto debido a las “causas climáticas”.

Caída de árboles por tormenta invernal // X:@ReedTimmerUSA (captura de pantalla)

También causa estragos en el norte de México

Pero Estados Unidos no ha sido el único afectado por la tormenta invernal. Al menos 12 municipios de Chihuahua y algunas comunidades de Durango y Coahuila han enfrentado bajas temperaturas y la caída de nieve.

En la sierra Tarahumara han reportado 10 centímetros de nieve y temperaturas extremas que pueden descender hasta los menos 10 grados.

De momento, se recomienda mantenerse alerta y protegerse de las temperaturas, pues la tormenta invernal seguirá recorriendo nuestro país y continuará causando afectaciones hasta el miércoles.

Caída de nieve en Estados Unidos // X:@JennMoal (captura de pantalla)

¿Qué sigue para los próximos días?

Además de México, se espera que la tormenta invernal continúe afectando gran parte de Estados Unidos hasta el lunes. Aunque aún seguirán las temperaturas muy bajas durante algunos días más.

Las autoridades han recomendado evitar salir de casa, resguardar alimentos y contar con fuentes alternativas de calor. Aún continúan con los trabajos de reparación para reactivar el servicio de energía eléctrica y no se descartan más cortes en el servicio.

De momento, los servicios meteorológicos han emitido alertas sobre valores récord que podría presentar el frío extremo y sensaciones térmicas muy bajas. Así que toma tus precauciones y no bajes la guardia ante esta tormenta invernal.



