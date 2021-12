Al menos 70 muertos tras “los peores tornados en la historia” de Kentucky, allá en EU

Una verdadera tragedia la que se vive en Estados Unidos por la llegada de múltiples tornados a su territorio. Diferentes ciudades y estados fueron golpeados este fin de semana por dichos fenómenos naturales, pero fue en Kentucky donde las cosas se pusieron mucho peor.

Y es que luego del impacto de una ola de tornados durante la noche de este 11 de diciembre, se habla de que al menos 50 personas perdieron la vida en todo el estado tras el colapso de diferentes viviendas y edificios. De hecho, el gobernador de Kentucky dice que podrían ser entre 70 y 100 las víctimas mortales.

De acuerdo con información de la BBC, uno de los tornados logró avanzar alrdedor de unas 227 millas (poco más de 365 kilómetros), una distancia completamente inédita para un fenónemo de su clase. Illinois, Missouri, Arkansas y Tennessee fueron otros estados afectados por el desastre.

Pero como te comentaba, Kentucky fue la entidad más afectada, empezando por una fábrica de veladoras que colapsó mientras unos 110 trabajadores estaban al interior. Autoridades calculan que al menos una docena de empleados perdieron la vida en ese lugar.

Andy Beshear, el mencionado gobernador de Kentucky, calificó el paso de los tornados como toda una devastación. “He declarado el estado de emergencia y envié una solicitud al Presidente Biden para una declaración de emergencia federal inmediata”, escribió en Twitter.

This has been one of the toughest nights in Kentucky’s history, with multiple counties impacted and a significant loss of life. I have declared a state of emergency and submitted a request to @POTUS for an immediate federal emergency declaration. https://t.co/KmMOl95t1N

1/2 pic.twitter.com/Xj5DgTZp1Z

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 11, 2021