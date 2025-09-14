Lo que necesitas saber: El fatal accidente ocurrió la tarde de este sábado en la carretera Mérida-Campeche, justo a la altura del kilómetro 127, en el tramo Chocholá-Kopomá.

Desafortunadamente ocurrió otra tragedia en nuestro país. Un accidente en la carretera Mérida-Campeche ha dejado al menos 15 personas sin vida y dos más resultaron heridas.

Otro incidente ha conmocionado al país. Un fuerte choque entre un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo dejó al menos 15 personas muertas y dos lesionados.

El fatal incidente ocurrió la tarde de este sábado en la carretera Mérida-Campeche, justo a la altura del kilómetro 127, en el tramo Chocholá-Kopomá.

Tras la colisión, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó sobre lo ocurrido y expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida-Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron”, compartió en redes.

Incidente en otra carretera del país…

Casi al mismo tiempo que el incidente en Yucatán, otro accidente ocurría en la carretera federal Ciudad Victoria-Tampico. Dos tractocamiones chocaron, lo que provocó un incendio e hizo que se cerrara la vialidad.

Afortunadamente, se confirmó que no hubo personas heridas. El choque solo quedó en daños materiales en las unidades y el cierre de la carretera.