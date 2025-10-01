Lo que necesitas saber: Recordemos que todo este desacuerdo surgió luego de que el gobierno de Trump le congelara a Harvard 2,200 millones de dólares de fondos federales.

Tras meses de tensiones, parece que el conflicto entre Trump y Harvard está por terminar… aunque no le saldrá nada barato a la universidad, pues según el presidente de Estados Unidos, deberán pagar 500 millones de dólares.

Universidad de Harvard / Foto: @Harvard

Trump anuncia acuerdo con Harvard

Días movidos para el presidente de Estados Unidos. Primero anunció un plan para terminar el conflicto en Gaza y ahora, Donald Trump reveló que ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Harvard para poner fin a un conflicto de meses.

Aunque eso sí, no le saldrá nada barato a la élite académica estadounidense, pues en el acuerdo se contempla que tendrán que pagar 500 millones de dólares.

Además, se pondrán en marcha escuelas técnicas especializadas en nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

O al menos es lo que asegura Trump que Harvard hará, porque hasta el momento la universidad no ha hecho comentarios al respecto.

Foto: Maddie Meyer-Getty Images.

¿Por qué comenzó el desacuerdo?

Aunque el conflicto entre Donald Trump y la Universidad de Harvard ha tenido varios giros… todo comenzó en abril de este año, cuando el presidente estadounidense se le dejó ir con todo a la institución y le congeló 2,200 millones de dólares en fondos federales.

Esto luego de que acusara a la universidad de no tener un plan para combatir el antisemitismo en su campus, además de la supuesta “preferencia racial”.

Al final todo este rollo no solo se limitó a Harvard pues otras universidades de Estados Unidos también enfrentaron demandas económicas por las mismas razones.