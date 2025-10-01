Lo que necesitas saber:
Recordemos que todo este desacuerdo surgió luego de que el gobierno de Trump le congelara a Harvard 2,200 millones de dólares de fondos federales.
Tras meses de tensiones, parece que el conflicto entre Trump y Harvard está por terminar… aunque no le saldrá nada barato a la universidad, pues según el presidente de Estados Unidos, deberán pagar 500 millones de dólares.
Trump anuncia acuerdo con Harvard
Días movidos para el presidente de Estados Unidos. Primero anunció un plan para terminar el conflicto en Gaza y ahora, Donald Trump reveló que ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Harvard para poner fin a un conflicto de meses.
Aunque eso sí, no le saldrá nada barato a la élite académica estadounidense, pues en el acuerdo se contempla que tendrán que pagar 500 millones de dólares.
Además, se pondrán en marcha escuelas técnicas especializadas en nuevas tecnologías e inteligencia artificial.
O al menos es lo que asegura Trump que Harvard hará, porque hasta el momento la universidad no ha hecho comentarios al respecto.
¿Por qué comenzó el desacuerdo?
Aunque el conflicto entre Donald Trump y la Universidad de Harvard ha tenido varios giros… todo comenzó en abril de este año, cuando el presidente estadounidense se le dejó ir con todo a la institución y le congeló 2,200 millones de dólares en fondos federales.
Esto luego de que acusara a la universidad de no tener un plan para combatir el antisemitismo en su campus, además de la supuesta “preferencia racial”.
Al final todo este rollo no solo se limitó a Harvard pues otras universidades de Estados Unidos también enfrentaron demandas económicas por las mismas razones.