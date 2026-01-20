Epstein, redadas y Groenlandia: 10 polémicas del primer año de gobierno de Trump

Lo que necesitas saber: Trump arremete contra los pingüinos de las islas Heard y McDonald, los del Premio Nobel de la Paz, la OTAN, Groenlandia, Venezuela y los migrantes. Así fue su primer año de gobierno en su segunda era como presidente de Estados Unidos.

Trump contra los pingüinos de las islas Heard y McDonald. Trump contra los del Premio Nobel de la Paz. Trump contra la OTAN y Groenlandia. Trump contra los migrantes y contra Venezuela. Así se ha ido el primer año de gobierno del republicano, entre polémicas que siguen la mata dando desde el 20 de enero de 2025.

Sí, desde el día en que el magnate asumió el poder como presidente de Estados Unidos, por segunda ocasión. Y por acá armamos una lista de sus polémicas —entre ellas los archivos del caso Epstein.

Trump como Niurka, arremetiendo. Foto: @CBuburron

10 polémicas del primer año de gobierno de Trump

1. El desmantelamiento de la USAID

Los recortes y, al final, el desmantelamiento de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) ha sido una de las decisiones más polémicas en el primer año de gobierno de Trump. ¿Por?

La USAID era algo así como el brazo del gobierno de Estados Unidos para brindar ayuda humanitaria en países extranjeros y sumarse al combate de la pobreza extrema.

En la otra cara de la moneda, hubo quienes cuestionaron a esta agencia por presuntamente fungir como una herramienta para intervenir en distintos países.

Foto: @POTUS

Aunque lo cierto es que su desaparición impactó en al menos 11.6 millones de personas refugiadas o desplazadas.

Según el gobierno de Trump, los recortes fueron para ahorrar dinero ante un supuesto despilfarro.

2. Trump vs. Elon Musk

Insultos y amenazas entre Donald Trump y Elon Musk, quien pasó de ser aliado y encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental a volverse “loco”, según el presidente.

Foto: @elonmusk

Esta pleito surgió a raíz del proyecto fiscal One Big Beautiful Bill (Gran y Hermosa Ley), propuesto por el presidente y criticada por Musk porque representaría un serio dolor de cabeza en las finanzas de Estados Unidos —al aumentar su deuda interna.

3. Trump vs. los cárteles

En febrero de 2025, Trump anunció la designación de cárteles mexicanos y otros como el Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas.

El anuncio trajo consigo un montón de impactos entre ellos su relación con la declaración de aranceles contra México, en caso de que el gobierno de nuestro país no le metiera nitro a la lucha contra el tráfico de drogas.

Foto: @POTUS

La amenaza de los aranceles también fue contra China y Canadá por el mismo motivo. Además de que se trasladó a las declaraciones del presidente sobre un posible ataque terrestre contra los cárteles.

4. Los aranceles

Ya que andamos en los aranceles, el presidente de Estados Unidos amenazó —a México también— y aplicó impuestos a las importaciones de productos para más de una decena de países entre ellos Brasil, Suiza, Tailandia, Costa Rica, Japón y China, aunque durante su primer año de gobierno pasó de aumentos a reducciones, siempre con amenazas.

Y la última tanda de amenazas de aranceles contra cualquier país que tenga tratos con Irán.

O hacia países europeos —por el conflicto de Groenlandia—, entre ellos Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

5. Trump quiere Groenlandia

Sin importar que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) sea su aliada ni que Dinamarca sea uno de sus integrantes, Trump busca apropiarse de Groenlandia, que forma parte del territorio del reino danés.

Foto: Visit Greenland

6. Trump contra Venezuela

Estados Unidos inició 2026 con una invasión en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro, acusado de liderar el cártel de los Soles —aunque luego el cargo lo dejaron como líder de un sistema de clientelismo.

7. Trump contra Noruega

O, bueno, chance contra el Instituto Nobel, encargado de otorgar el Premio Nobel de la Paz, tan ansiado por Trump, quien después de no recibirlo arremetió contra Noruega —sede de este instituto independiente— y de paso contra la “paz mundial” en aras de que Estados Unidos controle Groenlandia.

8. Trump contra los pingüinos islas Heard y McDonald

Parece chiste pero es anécdota. En la lista de aranceles anunciados por Trump estaban las islas Heard y McDonald que forman parte de Australia y son habitadas únicamente por… pingüinos y focas.

9. Trump contra migrantes

En su segundo periodo como presidente, Trump regresó con la política de cero tolerancia contra personas migrantes.

Y en esta ocasión ha hecho uso del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) para llevar a cabo redadas contra migrantes sin documentación oficial.

Foto: Beth Fitzpatrick-Pexels.

Estas redadas han impactado en toda la ciudadanía. Gran parte ha salido a protestar en su contra y uno de los casos más emblemáticos ha sido el de Renee Nicole Good, asesinada a tiros por uno de los agentes del ICE en una de las redadas en Minneapolis.

10. Los archivos Epstein

En todo este tiempo, a Trump lo persigue la sombra del caso Epstein, cuyos archivos están en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que, pese a sus obligaciones, aún no publica en su totalidad los documentos (fotos, videos y testimonios recopilados por las autoridades en las investigaciones contra el pederasta Jeffrey Epstein).

Un extra: Trump en Medio Oriente

El gobierno de Trump —además de Groenlandia o Venezuela— ha puesto sus ojos en Medio Oriente y las polémicas no son la excepción.

Recordemos cuando el presidente visualizó, en medio del genocidio en Gaza, a este territorio palestino como una especie de resort o la riviera de Medio Oriente… si quedaba en manos del control de Estados Unidos.

Por otra parte, Irán también es una asunto que Estados Unidos mantiene pendiente.

Por ejemplo, con las protestas ciudadanas contra el régimen del ayatolá y líder supremo de Irán Alí Hoseiní Jamenei, pues Trump ha amenazado con intervenir.