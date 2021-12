UdeG cesa a magistrado acusado de abuso… ofrece disculpas a víctimas no atendidas

Hasta que no hubo un video en el que se muestra plenamente lo cochinón que es el magistrado José de Jesús Covarrubias, la Universidad de Guadalajara (UdeG) decidió hacer caso a las denuncias que previamente hechas al interior de la institución.

Lo anterior quiere decir que, aparentemente, Covarrubias habría acosado a mujeres durante su docencia en la UdeG… y las autoridades de ésta no hicieron caso. Ahora piden perdón.

Luego de anunciar el cese definitivo del magistrado José de Jesús Covarrubias como docente de la institución, la UdeG ofreció una disculpa pública a las mujeres de la comunidad universitaria que fueron víctimas del fulano (y de otros no muy honrosos representantes de la institución).

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la UdeG reconoce que hubo dilaciones y omisiones en procesos de atención y búsqueda de justicia, las cuales se tradujeron en un daño en la formación profesional de muchas mujeres.

Para justificar lo anterior, la universidad tapatía señala que no contaba con mecanismos precisos para atender los casos denunciados por la comunidad.. y pues ni modo: “se solaparon distintas formas de violencia en nuestros espacios y entornos universitarios”.

En fin, pero las cosas van ser diferentes (esperemos): “establecemos el compromiso de que, de ahora en adelante, todas y todos nos estamos capacitando para atenderlas e investigar mejor los casos de violencia que se presenten”.

Este compromiso se da luego de anunciar el cese definitivo como docente de la institución del magistrado José de Jesús Covarrubias, quien tiene una denuncia por abuso sexual de una chica de 15 años… la cual ya no hay modo de solaparla: esta denuncia cuenta con una grabación como prueba.

Luego de haberse dado a conocer la denuncia por abuso de menor, la UdeG separó al magistrado de su cargo como profesor, pero ahora que las investigaciones del caso han arrojado elementos para demostrar que Covarrubias incurrió –mínimo– en conductas de hostigamiento y acoso, pues ya se da el cese definitivo.

¿Y en qué va el caso en contra de este güey?

Pues, de acuerdo con El Financiero, no muy bien que digamos. A finales de diciembre se informó que había sido separado de su cargo como magistrado… pero todavía conserva el nombramiento y, aunque se le retiene el 70% del sueldo, recibe mensualmente 50 mil pesotes.

“Es una burla eso que están haciendo, supuestamente lo separan del cargo, pero sigue cobrando y con su nombramiento de magistrado. Necesitamos que se le retire el fuero y enfrente las consecuencias de sus actos como cualquier ciudadano”, señaló el abogado del padre de la adolescente atacada por José de Jesús Covarrubias.

Por lo anterior se ha solicitado el desafuero del magistrado. No sólo la familia de la víctima, sino la Fiscalía del Estado. Pero el Congreso local como que hace que la virgen le habla y nomás no se le quita la protección al susodicho.